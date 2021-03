Nume SURPRIZA pe lista lui Juventus! Cine este favorit sa il antreneze pe Ronaldo din sezonul urmator in locul lui Pirlo 

Andrea Pirlo s-ar putea desparti de Juventus la finalul acestui sezon.

Oficialii campioanei Italiei nu sunt multumiti de rezultatele echipei si au pregatit o lista cu nume ale posibililor inlocuitori ai lui Pirlo. Chiar daca sefii au spus ca vor sa-i mai acorde un sezon inainte de a-l demite, antrenorul ar putea pleca de unul singur de la echipa.

Astfel, potrivit jurnalistilor de la As.com, Juventus a pus deja ochii pe cativa antrenori care i-ar putea lua locul. Favorit pe lista italienilor este tehnicianul lui Real Madrid, Zinedine Zidane, chiar daca francezul mai are contract cu campionii Spaniei.

O alta varianta a torinezilor este Massimiliano Allegri, care a ajuns cu Juventus pana in finala Champions League, dar care nu pare acum dispus sa se intoarca pe banca tehnica.

In plus, sefii campioanei Italiei il au in vizor si pe Joachim Low, selectionerul Germaniei care a anuntat ca va pleca de la nationala dupa Campionatul European din aceasta vara.

In acest moment, Juventus este pe locul 3 in clasamentul din Serie A, la 10 puncte in spatele liderului, Inter.