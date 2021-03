Ronaldo e CRITICAT DUR in Portugalia dupa ce a iesit de pe teren in meciul cu Serbia: "Este inacceptabil pentru un capitan de nationala! Nu poate sa faca asta!"

Portugalia a remizat in Serbia in preliminariile Campionatului Mondial din 2022, scor 2-2.

In prelungirile meciului arbitrii nu au validat un gol cat se poate de evident pentru nationala Portugaliei, fapt ce a declansat furia starului lui Juventus. Ronaldo a plecat la vestiare inainte de fluierul final si si-a aruncat banderola de pe brat.

Desi este de acord ca a fost o greseala uriasa de arbitraj, fostul fundas central al nationalei Portugaliei Fernando Meira a dezaprobat gestul facut de Cristiano Ronaldo.

"Golul a fost clar, dar Ronaldo nu poate sa arunce banderola de capitan a Portugaliei pe gazon. Reactia lui e naturala, dar este inacceptabila pentru un capitan de nationala. Nu poate arunca banderola si sa plece la vestiar cat meciul inca se joaca. E inacceptabil pentru un jucator de importanta lui.

Ii inteleg frustrarea si sunt de acord ca golul trebuia validat, dar arbitrii sunt cei care iau decizia in lipsa VAR, iar el trebuie sa dea un exemplu. Cel de astazi nu este de urmat", a spus Meira potrivit AS.

Fernando Meira a jucat 54 de meciuri pentru nationala Portugaliei si a inscris doua goluri. De-a lungul carierei a jucat pentru echipe precum Benfica, Stuttgart, alaturi de care a castigat titlul in Bundesliga in 2007, Galatasaray, Zenit sau Real Zaragoza, de la care s-a retras in 2012.