Tatonările cu Deschamps și Conte au dat rezultate pozitive

Conducerea lui Juventus nu este mulțumită de parcursul echipei din acest sezon. "Alb-negrii" se află pe locul al șaptelea în Serie A (la 11 puncte distanță de liderul Lazio), va juca cu Sassuolo în Coppa Italia (optimi de finală / 3 decembrie) și se află pe locul al cincilea în faza ligii din Europa League (10 puncte în 4 meciuri).

Conform jurnlaiștilor italierni, Luciano Spalletti (67 de ani) mai are la dispoziție până la finalul anului ca să ducă echipa pe un loc de Champions League, așa că meciurile cu Venezia (22 noiembrie), Como (29 noiembrie), Udinese (6 decembrie), Monza (14 decembrie) și AS Roma (19 decembrie) sunt decisive, pentru a recupera cele șase puncte care o desparte pe Juventus de AC Milan (locul 4 în Serie A).

"Bătrâna Doamnă" ar fi primit răspunsuri pozitive de la doi antrenori de calibru, Didier Deschamps și Antonio Conte, pe care i-ar fi chestionat în privința disponibilității revenirii pe banca echipei torineze. Alte nume luate în condierare sunt Simone Inzaghi (50 de ani / antrenorul lui Al Hilal), Stefano Pioli (61 de ani / liber de contract, ultima dată la Fiorentina), Francesco Farioli (37 de ani / antrenorul lui FC Porto), Vincenzo Montella (52 de ani / liber de contract, ultima dată selecționer al Turciei) și Fabio Grosso (48 de ani / liber de contract, ultima dată la Fiorentina).

Deschamps și Conte, doi jucători și antrenori emblematici pentru istoria lui Juve

Didier Deschamps (58 de ani) și-a încheiat mandatul pe banca naționalei Franței după Cupa Mondială din vara trecută. În cei 14 ani, a cucerit un titlu mondial (2018) și trofeul Ligii Națiunilor (2021). În plus, a dus Franța într-o altă finală de Cupă Mondială (2022), dar și în una de Campionat European (2016).

Fostul mijlocaș a jucat la FC Nantes (1985-1989), Olympique Marseille (1989-1990, 1991-1994), Bordeaux (1990-1991), Juventus (1994-1999), Chelsea (1999-2000) și Valencia (2000-2001) și a strâns 103 selecții și 4 goluri pentru Franța, fiind campion mondial (1998) și european (2000).

Ca antrenor a mai lucrat la AS Monaco (2001-2005), Juventus (2006-2007) și Marseille (2009-2012). Este foarte respectat de fanii lui Juventus, pentru că a acceptat să antreneze echipa după retrogradarea în urma scandalului Calciopoli, dar și pentru că a câștigat aproape toate trofeele posibile ca fotbalist (Serie A x3 / Coppa Italia x1 / Supercoppa Italiana x1 / Champions League x1, + alte 2 finale / Supercupa Europei x1 / Cupa Intercontinentală x1 / Cupa Intertoto x1 / finală de Cupa UEFA).

Antonio Conte (57 de ani) a fost un jucător exponențial al lui Juventus, pentru care a jucat 13 ani (1991-2004). Ca antrenor a lucrat pentru Arezzo (2006-2007), Bari (2007-2009), Atalanta (2009-2010), Siena (2010-2011), Juventus (2011-2014), Italia (2014-2016), Chelsea (2016-2018), Inter Milano (2019-2021), Tottenham (2021-2023) și Napoli (2024-2026).

Cu Juventus a câștigat Serie A (x3) și Supercoppa Italiana (x2), fiind introdus în Juventus FC Hall of Fame (2025). Este considerat unul dintre cei mai de succes manageri din Serie A din ultimii 30 de ani, mai devenind campion cu Inter Milano (2020-2021) și Napoli (2024-2025) și fiind desemnat cel mai bun antrenor al campionatului Italian de cinci ori (Panchina d'Oro - 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2020-2021, 2024-2025). De asemenea, a fost campion în Premier League cu Chelsea (2016-2017). Recent a fost în discuții avansate cu Manchester United, care l-a preferat în cele din urmă pe Mauricio Pochettino.

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