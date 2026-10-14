Montella, ceremonie de rămas-bun la sediul TFF

Federația turcă de fotbal (TFF) a organizat o ceremonie de adio pentru antrenorul italian, după despărțirea care a venit în urma rezultatelor dezamăgitoare din Nations League 2026-2027. Vincenzo Montella a revenit la Istanbul, pentru a vizita sediul Federației și a participa la o ceremonie de rămas-bun.

Cele două părți s-au despărțit în condiții amiabile, separarea fiind rezolvată de comun acord în urma discuțiilor dintre antrenor și oficialii federației turce. Fostul selecționer a fost primit cordial la sediul din cartierul Riva al Istanbului, unde și-a luat la revedere de la angajații instituției, a primit cadouri simbolice și a dialogat cu președintele Ibrahim Haciosmanoglu, în privința planurilor de viitor ale ambelor părți.

Vincenzo Montella (52 de ani) s-a despărțit de naționala Turciei, după un start dezastruos în Liga A din Nations League, cu înfrângeri contra Franței (0-1), Italiei (1-4, 1-3) și Belgiei (0-3). Conform presei de la Istanbul, noul selecționer al Turciei va fi Arda Turan, care a mai antrenat doar echipele de club Eyupsor și Șahtior Donețk. De partea cealaltă, Montella ar fi dorit pe banca unor echipe de club din Italia, Turcia și Arabia Saudită.

A primit aproape 1 milion de euro drept despăgubiri

Montella avea contract cu Turcia până la finalul Campionatului European din 2028, cu un salariu anual de 2.2 milioane de euro, aproximativ 183.000 de euro pe lună, după ce reușise calificarea la Euro 2024 (sferturi de finală) și CM 2026 (grupe). La despărțire, s-a convenit ca managerul să primească echivalentul a cinci salarii, ceea ce înseamnă o despăgubire de aproximativ 915.000 de euro. Montella a pregătit Turcia în 40 de meciuri oficiale și amicale. Bilanțul său este de 21 de victorii, 5 remize și 14 înfrângeri.

Acesta a evoluat ca atacant la Empoli, Genoa, Sampdoria, AS Roma și Fulham, între 1990 și 2008, și a bifat 20 de meciuri și 3 goluri pentru Squadra Azzurra. În palmaresul de jucător are Serie A, Supercoppa Italiana și finala Euro 2000. Din postura de manager a mai lucrat la AS Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, AC Milan, FC Sevilla și Adana Demirspor, câștigând Supercoppa Italiana și Enzo Bearzot Award (2013).

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