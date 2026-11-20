Mijlocașul ofensiv în vârstă de 33 de ani a confirmat, prin intermediul rețelelor sociale, despărțirea de Dalian Yingbo, alături de care a câștigat campionatul Chinei în 2026.

Nicolae Stanciu și-a luat „la revedere” de la Dalian Yingbo

Stanciu le-a transmis fanilor chinezi într-o scrisoare că nu își ia adio de la Dalian și le-a explicat că în viață unele decizii sunt mai importante decât fotbalul.

„Sincer să fiu, nici nu știu de unde să încep, pentru că vorbele nu pot exprima ce înseamnă pentru mine acest club și acest oraș.

Încă din prima zi, m-ați primit cu brațele deschise și m-ați făcut să mă simt ca acasă. Ce a început ca o aventură fotbalistică a continuat drept ceva mult mai important. Ați devenit a doua mea familie, o parte din viața mea și un loc pe care îl voi păstra mereu în inima mea.

Pentru președinte, liderul clubului nostru, staff-ul tehnic, echipa medicală, fizioterapeuți, echipa administrativă, toți angajații și toată lumea din spatele cortinei: vă mulțumesc!

Vă mulțumesc pentru încredere, pentru dedicare, pentru munca făcută, pentru sacrificiile făcute și pentru că ați fost acolo tot timpul. Toată lumea din club a avut un rol important în această aventură care a devenit specială.

Aportul unora este văzut de toată lumea, în timp ce alții rămân tăcuți, departe de lumina reflectoarelor, dar fiecare dintre ei contează. Un club de fotbal nu este doar despre jucătorii de pe teren, ci este despre oameni, valorile lor, unitatea și emblema din spatele familiei. Mă simt binecuvântat că am fost parte din familia voastră.

Stanciu: „Voi păstra aceste amintiri pentru tot restul vieții”

De fiecare dată când am îmbrăcat tricoul lui Dalian și am intrat pe teren, am avut un singur țel: să vă fac mândri, să vă fac fericiți și să dau totul pentru club și pentru suporterii lui incredibili. Cel mai mare vis al meu a fost să câștig un trofeu pentru voi, să vă ofer ceva înapoi pentru dragostea și susținerea pe care mi le-ați arătat și pentru a o readuce pe Dalian acolo unde îi este locul.

Astăzi, inima mea este împăcată, pentru că am reușit. Împreună. Ca o familie. Am luptat, am crezut, ne-am sacrificat și am realizat ceva important, pe care îl vom ține minte pentru totdeauna. Trofeul nu este doar o bucată de metal, reprezintă fiecare picătură de transpirație, fiecare moment dificil, fiecare sacrificiu, fiecare persoană care a crezut în noi și fiecare suporter care a rămas lângă noi.

Voi păstra aceste amintiri pentru tot restul vieții. Nu voi uita niciodată oamenii, atmosfera, pasiunea, dragostea și sentimentul incredibil trăit pentru că fac parte din această familie.

Stanciu: „Vă rog să rețineți: acesta nu este un adio!”

Vă iubesc pe fiecare dintre voi. Iubesc acest oraș, oamenii din acest oraș și tot ce face din Dalian ceva atât de special. Indiferent de unde mă va duce viața, o parte din inima mea va rămâne mereu aici.

Începând de azi, voi fi suporterul vostru numărul 1, vă voi sărbători victoriile și vă voi ura doar succes. Sper cu adevărat că înțelegeți și respectați decizia mea. Nu a fost una ușor de luat, dar, în viață, unele decizii sunt mai mari decât fotbalul. Vă rog să rețineți: acesta nu este un adio!

Drumul nostru se va intersecta din nou, nu am niciun dubiu. 100% ne vom revedea. Vă mulțumesc pentru tot, pentru că ați crezut în mine, pentru că mi-ați fost alături, pentru că m-ați făcut să mă simt iubit și, mai presus de toate, pentru că mi-ați permis să fac parte din ceva special.

Cu respect, admirație și dragoste, al vostru pentru totdeauna, Stanciu 10”, a transmis Nicolae Stanciu, prin intermediul rețelelor sociale.