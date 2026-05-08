Răscoală împotriva fostului antrenor de la Inter Milano. Conducerea a luat decizia finală

Fostul tehnician al lui Inter Milano, plecat din Italia în iunie 2025 după ce a ratat titlul în sezonul 2024-2025, se confruntă cu o revoltă a jucătorilor în Arabia Saudită. Potrivit presei saudite, stilul defensiv impus de Inzaghi și eliminarea prematură din Liga Campionilor Asiei, în optimi, la loviturile de departajare contra qatarezilor de la Al-Sadd, au declanșat o ruptură evidentă între antrenor și echipă.

Clauză uriașă de reziliere pentru Inzaghi

În ciuda presiunii puse de fotbaliști și de suporteri, conducerea lui Al-Hilal nu dorește să îl îndepărteze pe tehnicianul italian. Unul dintre motivele principale este legat de latura financiară. Demiterea sa în primul sezon i-ar obliga pe saudiți să achite o clauză de reziliere de 35 de milioane de euro. La aceasta se adaugă implicațiile fiscale din Italia, Inzaghi având nevoie de cel puțin 183 de zile petrecute în afara țării pentru a evita taxe substanțiale.

Un fost membru al conducerii, Abdul Karim Al-Jasser, a subliniat că oficialii clubului obișnuiesc să susțină antrenorii în fața mofturilor jucătorilor. El a reamintit de episodul în care românul Cosmin Olăroiu a fost păstrat în funcție în ciuda protestelor inițiale ale vestiarului, decizie care a adus în cele din urmă câștigarea campionatului.

„Dacă zvonurile se vor dovedi adevărate, ele reflectă o criză internă legată de lipsa de disciplină și absența rolului administrativ. Să aruncăm toată vina pe antrenor ar fi o simplificare a situației”, a spus Al-Jasser.