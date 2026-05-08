Răscoală împotriva fostului antrenor de la Inter Milano. Conducerea a luat decizia finală

Simone Inzaghi trece prin momente critice la Al-Hilal. Vestiarul s-a întors împotriva italianului, însă șefii clubului nu intenționează să îl demită.

Fostul tehnician al lui Inter Milano, plecat din Italia în iunie 2025 după ce a ratat titlul în sezonul 2024-2025, se confruntă cu o revoltă a jucătorilor în Arabia Saudită. Potrivit presei saudite, stilul defensiv impus de Inzaghi și eliminarea prematură din Liga Campionilor Asiei, în optimi, la loviturile de departajare contra qatarezilor de la Al-Sadd, au declanșat o ruptură evidentă între antrenor și echipă.

Clauză uriașă de reziliere pentru Inzaghi

În ciuda presiunii puse de fotbaliști și de suporteri, conducerea lui Al-Hilal nu dorește să îl îndepărteze pe tehnicianul italian. Unul dintre motivele principale este legat de latura financiară. Demiterea sa în primul sezon i-ar obliga pe saudiți să achite o clauză de reziliere de 35 de milioane de euro. La aceasta se adaugă implicațiile fiscale din Italia, Inzaghi având nevoie de cel puțin 183 de zile petrecute în afara țării pentru a evita taxe substanțiale.

Un fost membru al conducerii, Abdul Karim Al-Jasser, a subliniat că oficialii clubului obișnuiesc să susțină antrenorii în fața mofturilor jucătorilor. El a reamintit de episodul în care românul Cosmin Olăroiu a fost păstrat în funcție în ciuda protestelor inițiale ale vestiarului, decizie care a adus în cele din urmă câștigarea campionatului.

„Dacă zvonurile se vor dovedi adevărate, ele reflectă o criză internă legată de lipsa de disciplină și absența rolului administrativ. Să aruncăm toată vina pe antrenor ar fi o simplificare a situației”, a spus Al-Jasser.

Lupta la titlu continuă în campionat

Reprezentantul antrenorului a negat ferm orice plecare a acestuia din zona Golfului. „Simone rămâne dedicat contractului său cu Al-Hilal, care este valabil până în vara anului 2027”, a transmis agentul Federico Pastorello, respingând ideea preluării la o altă echipă.

Dincolo de tensiunile interne, Al-Hilal rămâne în cursa pentru event. Echipa ocupă locul secund în campionat, la cinci puncte în spatele rivalei Al-Nassr, dar are un meci în minus. Pe 12 mai, cele două formații se vor înfrunta direct într-o partidă decisivă pentru titlu. Bilanțul general al lui Inzaghi rămâne solid din punct de vedere statistic: 35 de victorii, 11 egaluri și doar două înfrângeri în 48 de partide pe banca saudiților.

