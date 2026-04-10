Luciano Spalletti și Juventus au ajuns la un acord total pentru prelungirea contractului. Înțelegerea va fi valabilă până în vara lui 2028.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, totul era stabilit încă din februarie, iar prelungirea nu a fost niciodată pusă serios sub semnul întrebării, în ciuda zvonurilor apărute în ultima perioadă.

Luciano Spalletti a bătut palma și semnează prelungirea

Noul contract îi va aduce antrenorului italian un salariu cuprins între 5 și 6 milioane de euro pe sezon, în funcție de bonusuri.

La momentul actual, Juventus ocupă locul 5 în Serie A, cu 57 de puncte, la 15 în spatele liderului Inter Milano.

Obiectivul principal pentru finalul sezonului este calificarea în UEFA Champions League, iar conducerea va lua decizii importante pe piața transferurilor după stabilirea clasamentului final.