Argentinianul Mauricio Pochettino este noul antrenor al lui Manchester United, a anunţat vineri clubul englez, la o zi după demiterea lui Michael Carrick, survenită în urma rezultatelor slabe ale "diavolilor roşii".

Mauricio Pochettino, în vârstă de 54 de ani, care se afla la cârma naţionalei Statelor Unite din 2024, îşi va prelua atribuţiile miercuri, la finalul pauzei internaţionale, a precizat Manchester United într-un comunicat.

Manchester United, 12 milioane de dolari compensație pentru federația din SUA

Potrivit The Athletic, Federaţia americană urmează să primească 10 milioane de dolari drept compensaţie pentru plecarea antrenorului său, plus încă 2 milioane de dolari pentru plecarea membrilor staffului acestuia.

Tot potrivit The Athletic, Pochettino ar fi semnat un contract pe doi ani şi jumătate cu Manchester United, valabil până în 2029.

Ce salariu va avea noul manager al lui Manchester United - debutul său, LIVE pe VOYO

La naționala din SUA, el avea un salariu de 6 milioane de dolari pe an.

Conform presei americane, salariul de pe ”Old Trafford” va fi mult mai mare, comparabil cu cele ale managerilor de top Xabi Alonso sau Enzo Maresca, adică între 10 și 15 milioane de dolari pe sezon.

Pochettino va conduce meciurile naționalei cu Haiti, programate pe 14 și 18 noiembrie, în CONCACAF Nations League, iar ulterior se va alătura lui Manchester United.

Debutul său va fi pe Anfield, contra lui Liverpool, duminică, 22 noiembrie, de la ora 18:30, în direct pe VOYO.