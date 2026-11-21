România U17 - Mexic U17

Astăzi, de la ora 17:30, naționala U17 a României (devenită însă deja U18) debutează la Campionatul Mondial Under 17 din Qatar.

Prima adversară din faza grupelor este Mexic, iar la meci va fi prezent și selecționerul naționalei de seniori, Gheorghe Hagi (foto - alături de selecționerul U17 Mircea Diaconescu).

Programul României la Campionatul Mondial U17

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30, Aspire Zone (Teren 8): Mexic – ROMÂNIA

Marți, 24 noiembrie, ora 14:30, Aspire Zone (Teren 9): Venezuela – ROMÂNIA

Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00, Aspire Zone (Teren 8): ROMÂNIA – Camerun

Un Campionat Mondial cu 48 de echipe: Noua Caledonie, Fiji, Uganda, Mozambic, Tadjikistan, Haiti...

48 de echipe participă la Campionatul Mondial U17, fiind repartizate în 12 grupe a câte 4.

Primele două echipe clasate în fiecare grupă, alături de cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea, se vor califica în șaisprezecimile de finală.

Începând cu această fază a competiției, turneul se va desfășura în sistem eliminatoriu.

Meciurile se vor disputa în complexul Aspire Zone din Doha, exceptând marea finală, care va avea loc pe stadionul Ahmad bin Ali.

Grupele de la Campionatul Mondial U17

Grupa A: Qatar, Panama, Egipt, Grecia

Grupa B: Coreea de Sud, Uganda, Noua Caledonie, Ecuador

Grupa C: Argentina, Australia, Mozambic, Danemarca

Grupa D: Franța, Haiti, Arabia Saudită, Uruguay

Grupa E: Italia, Jamaica, Coasta de Fildeș, Uzbekistan

Grupa F: Senegal, Croația, Cuba, Tadjikistan

Grupa G: Mali, Noua Zeelandă, Belgia, Vietnam

Grupa H: Spania, China, Fiji, Maroc

Grupa I: Brazilia, Irlanda, Tanzania, Costa Rica

Grupa J: SUA, Muntenegru, Chile, Algeria

Grupa K: Mexic, ROMÂNIA, Camerun, Venezuela

Grupa L: Japonia, Columbia, Serbia, Honduras

Lotul României pentru Campionatul Mondial U17 din Qatar