Sergiu Stancu a activat ca voleibalist și antrenor în România, Belgia, Franța, Italia și Grecia, dar ultima din această listă rămâne cu o mențiune specială în cariera actualului selecționer al echipei naționale de volei masculin.

Proaspăt sfertfinalist de Campionat European, Sergiu Stancu a venit în emisiunea Poveștile Sport.ro, la invitația lansată de prezentatorul Andru Nenciu, și a evidențiat cât de intens este trăit sportul în Grecia.

Sergiu Stancu, despre intensitatea suporterilor greci, cu bune și cu rele

Antrenor principal al lui PAOK în 2018/19, perioadă în care Răzvan Lucescu ocupa funcția echivalentă, în fotbal, Sergiu Stancu a trăit momente intense în Salonic, dintre care unele care au depășit pragul ordinii și al civilizației.

„Să știți că a fost exact ceea ce așteaptă lumea să vadă în Grecia. Au fost meciuri în care sala de 8-9,000 de locuri era plină, mai ales la derby-urile cu Olympiakos, Aris Salonic și cu Iraklis.

Era sala plină, apărea acea presiune dusă puțin în extrem. Am avut un meci pierdut acasă 3-0 cu Olympiakos și au ieșit scene destul de urâte, între suporteri și jucătorii noștri, pentru că noi am avut un jucător care fusese în trecut la rivala Olympiakos; m-am dus să-i despart, a fost un moment mai urâțel, dar atmosfera și tot ce înseamnă energia publicului sunt incredibile,” a dezvăluit Sergiu Stancu, în exclusivitate pentru Sport.ro.