Naționala României a devenit ciuca bătăilor, în Nations League, cu Gheorghe Hagi selecționer, însă putem privi cu optimism spre viitor. Pentru că, cel puțin primele două partide din 2027, ne scutesc de emoții.

Clasată pe ultimul loc în grupa a 4-a din Liga B, România va disputa un baraj de menținere / promovare, în martie 2027, în tentativa de a-și păstra locul în a doua divizie. S-a ajuns la această variantă, pentru că, începând cu această ediție, sistemul Nations League a suferit modificări. Înainte, naționalele clasate pe ultimele locuri din „B“ picau direct într-o divizie inferioară. Acum, codașele au varianta salvării printr-un baraj cu o reprezentativă care s-a clasat pe locul 2, în grupa ei din Liga C.

România, doar 2 înfrângeri în 37 de meciuri cu posibilele adversare pentru baraj

Având în vedere noul sistem gândit de UEFA, România își va afla, astăzi, adversara din barajul de menținere / promovare din Nations League. Tragerea la sorți e programată pentru ora 13:00, ora României.

Potrivit clasamentelor din Liga C, echipa pe care o vom întâlni, pe 25-27 martie (tur) și 28-30 martie (retur), va fi una dintre următoarele: Belarus, Cipru, Insulele Feroe și Estonia.

Vestea bună pentru selecționerul Hagi e că, având în vedere variantele de mai sus, el va debuta, în 2027, cu două meciuri care, realist vorbind, nu pot fi pierdute. Nici măcar de o echipă a României cu mari probleme, la ora actuală!

Potrivit statisticilor, în cele 37 de meciuri pe care le-am jucat, de-a lungul anior, cu Belarus, Cipru, Insulele Feroe și Estonia, am înregistrat doar 2 înfrângeri. Iată de când datează aceste eșecuri:

*14 iulie 1937: Estonia – România, scor 2-1 (amical)

*6 februarie 2000: Cipru – România, scor 3-2 (amical)

Excluzând aceste două partide, din alte vremuri, România a făcut instrucție cu posibilele adversare de la baraj. Iată bilanțul tricolorilor cu fiecare echipă în parte:

*Belarus – 5 victorii pentru România, 3 egaluri

*Cipru – 13 victorii pentru România, 3 egaluri, 1 victorie Cipru

*Estonia – 3 victorii pentru România, 1 victorie pentru Estonia

*Insulele Feroe – 8 victorii pentru România

Când am jucat ultima dată cu posibilele adversare de la baraj?

Inclusiv rezultatele noastre recente, cu Belarus, Cipru, Estonia și Insulele Feroe, confirmă faptul că ne vom descurca, la baraj, indiferent de rezultatul tragerii la sorți de astăzi. Iată ce a făcut România, în cele mai recente confruntări, cu posibilele adversare de la barajul Nations League:

*12 octombrie 2023 (preliminarii Euro 2024): Belarus – România, scor 0-0

*9 septembrie 2025 (preliminarii CM 2026): Cipru – România, scor 2-2

*15 octombrie 2013 (preliminarii CM 2014): România – Estonia, scor 2-0

*12 octombrie 2019 (preliminarii Euro 2020): Feroe – România, scor 0-3

De remarcat că, deși n-am bătut Belarus și Cipru în ultimele întâlniri, în deplasare, în campaniile respective, am câștigat în fața ambelor naționale pe teren propriu. Pe Belarus am bătut-o cu 2-1, la București, în timp ce de Cipru am trecut cu 2-0 pe „Arena Națională“.