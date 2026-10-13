Danilo, dus de pe teren direct la spital

Brazilianul Danilo a suferit o dublă fractură de maxilar, în timpul partidei dintre Flamengo și Fluminense, după o coliziune cu portarul advers Fabio. Acesta intrase pe teren în ultimele minute ale derby-ului statului Rio de Janeiro și a fost lovit violent de goalkeeperul rivalei. Fostul star din La Liga, Premier League și Serie A a fost transportat la spital, unde a fost operat și se află acum în recuperare. Fundașul va lipsi cel puțin patru săptămâni, urmând să aibă mari dificultăți în privința modului de hrănire.

Flamengo urmează să dispute contra lui Estudiantes La Plata (Argentina) semifinala din Copa Libertadores 2026, pe 15 și 22 octombrie, iar lista absenților mai cuprinde alți doi titulari. Giorgian De Arrascaeta s-a operat pe 1 octombrie, pentru o fractură la încheietura mâinii stângi suferită în timp ce juca pentru Uruguay, iar Jorginho va rata prima manșă din cauza unei suspendări primite după eliminarea sa împotriva lui Independiente del Valle.

Rămâne un jucător important chiar și la 35 de ani

Danilo Luiz da Silva (35 de ani), cunoscut în lumea fotbalului ca Danilo, este născut la Bicas (statul Minas Gerais) și a fost junior la echipele Tupynambas FC și America Mineiro. La nivel de seniori a evoluat pentru America Mineiro (2009-2010), Santos FC (2010-2012), FC Porto (2012-2015), Real Madrid (2015-2017), Manchester City (2017-2019), Juventus (2019-2025) și Flamengo (2025-prezent). Are selecții pentru națioanalele U20 (15 meciuri, 2 goluri), Olimpică (4 meciuri, 1 gol) și de seniori (75 meciuri, 1 gol) ale Braziliei.

În palmaresul său se găsesc trofeele Campeonato Paulista (2011), Copa Libertadores (2011), Primeira Liga (2011-2012, 2012-2013), La Liga (2016-2017), UEFA Champions League (2015-2016, 2016-2017), UEFA Super Cup (2016), FIFA Club World Cup (2016), Premier League (2017-2018, 2018-2019), FA Cup (2018-2019), EFL Cup (2017-2018, 2018-2019), Serie A (2019-2020), Coppa Italia (2020-2021, 2023-2024), Supercoppa Italiana (2020), FIFA Challenger Cup (2025), FIFA Derby of the Americas (2025), Copa Libertadores (2025), Campeonato Brasileiro Serie A (2025), Supercopa do Brasil (2025), Campeonato Carioca (2025, 2026), FIFA U20 World Cup (2011), South American U20 Championship (2011), o medalie la Jocurile Olimpice (argint / 2012) și includerea în IFFHS CONMEBOL Team of the Year (2020), Copa Libertadores Team of the Tournament (2025) și South American Team of the Year (2025).

Poate juca ca fundaș central și fundaș dreapta și este cotat acum la 1.5 milioane de euro (cea mai bună cotă a avut-o în iulie 2015 - 25 de milioane de euro).

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