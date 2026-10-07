Jucătorii lui Juve, îmbrăcați de Armani în afara terenului

Juventus și Giorgio Armani și-au reînnoit oficial parteneriatul pentru sezonul 2026-2027. Armani va asigura din nou ținutele oficiale ale primei echipe masculine a clubului Juventus pentru evenimentelor oficiale, atât pe plan intern, cât și european.

Colaborarea, începută în stagiunea trecută, reunește două branduri italiene de calibru, prin stil, creativitate și eleganță. Cei patru fotbaliști aleși pentru campania de promovare sunt portarul Guglielmo Vicario, fundașul Andrea Cambiaso, mijlocașul Manuel Locatelli (căpitanul echipei) și atacantul Jeff Ekhator.

În acest moment, torinezii au patru categorii de parteneri. În prima se găsesc Adidas, Jeep și Allianz, în cea a doua sunt incluși EA Sports, Whitebit, Cygames, Visit Detroit și Enel, în a treia se află Finom, Balocco, Ganten, SJuv Fan Token, WTW, Buddy (Unicredit), Yokohama Tyres, Felicia, Giorgio Armani, Heineken, Stanley, Wuber, DAZN, Forinet, Pycus, Caffe Vergnano și Ferrari Trento, iar în ultima sunt plasați Ricoh, Sixtus Italia și Technogym.

Napoli are echipamentul furnizat de EA7

Armani (Giorgio Armani S.P.A.) este o casă de modă din Italia înființată în 1975 de designerul Giorgio Armani și arhitectul Sergio Galeotti. Are sediul la Milano, are 10.500 de angajați și a avut venituri de 2.3 miliarde de euro în 2024. Este deținută acum de Giorgio Armani Foundation (85%) și LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (15%).

Compania, prin brandul EA7, furnizează echipamentul de joc pentru echipa de fotbal SSC Napoli, dar și pentru baschetbaliștii de la Olimpia Milano și Blu Basket Treviglio. De asemenea, firma are un contract cu loturile naționale de fotbal ale Italiei pentru ținuta din afara terenului și a colaborat în trecut cu Chelsea. Armani este una dintre cele mai importante case de modă la nivel mondial, alături de branduri ca Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Cartier, Gucci, Prada, Moncler, Burberry, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Vera Wang, Steve Madden și Brunello Cucinelli.

Foto - Armani.com, Getty Images