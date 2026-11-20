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Fiul selecționerului nu are minute de joc la Alanyaspor, iar acest lucru îi afectează clar și evoluțiile pe care le are la echipa națională. Din acest multe voci importante din fotbalul românesc au susținut cu tărie că internaționalul român ar trebui să se gândească serios să schimbe echipa în această iarnă.

În urmă cu câteva săptămâni, s-a vorbit despre varianta Olympique Marseille pentru Ianis Hagi, însă se pare că aceasta nu are șanse de concretizare. Mai degrabă, o nouă variantă apărută din partea patronului lui FCSB, Gigi Becali. Ce șanse sunt ca Ianis Hagi să îi spună ”DA” lui Gigi Becali

Finanțatorul roș-albaștrilor îl așteaptă cu brațele deschise la echipă pe fiul lui Gică Hagi și a anunțat clar că internaționalul român va fi ”scutit” de critici în cazul în care va semna cu FCSB. Deși pare o variantă bună de compromis pentru Ianis Hagi, Ioan Andone și Ionel Dănciulescu sunt de părere că aceasta nu se va concretiza. Fostul antrenor al lui Dinamo crede că Ianis Hagi nu va semna cu FCSB și spune că, pentru fiul lui Gică Hagi ar fi fost ideală varianta Marseille: ”Eu cred că suntem favoriți cu Estonia și trebuie să demonstrăm în teren. Eu zic că trecem de ei. Hagi cunoaște deja ce este la națională, eu cred că va alege bine acum. Noi avem talent, valoare există, te poți baza, avem o structură. Nu cred că vine Ianis Hagi. Pentru el era ideală varianta Marseille. Era ideal pentru el, îl vedeam în campionatul francez”.

Dănciulescu este convins că banii nu sunt un obstacol în calea transferului lui Ianis Hagi la FCSB. Mai degrabă, fostul atacant crede că Ianis Hagi își dorește să își continue cariera în afara României. ”La Ianis îmi e greu să cred că se va întoarce în România. La Florinel e posibil din vară să se întoarcă, dar la Ianis îmi e greu să cred. Nu e vorba despre salariu, pentru că domnul Becali plătește sume destul de importante pe salarii, dar cred că Ianis își dorește să continue să joace în Europa”, a spus Ionel Dănciulescu. Dănciulescu susține însă că Ianis Hagi, dar și Dennis Man trebuie să își găsească în această iarnă noi angajamente. Dacă despre fotbalistul lui PSV Eindhoven se vorbește intens și se vehiculează interesul unor echipe precum Lazio, Atalanta sau Valencia, în dreptul lui Ianis Hagi, echipele care vor să îl transfere nu sunt atât de numeroase. ”Estonia e un adversar care nu ar trebui să ne pună probleme. E o dublă pe care trebuie să o jucăm cu mult curaj. Estonia nu poate fi niciodată peste naționala României, chiar dacă acum nu suntem într-un moment foarte bun. Trebuie să avem încredere în echipa națională, în Gică Hagi. Cred că în aceste două meciuri lucrurile s-au schimbat în bine în multe privințe. Mai sunt multe lucruri de pus la punct, trebuie să jucăm cu intensitate 90 de minute. Sunt niște certitudini din punctul meu de vedere. Se profilează un cuplu de fundași centrali, Drăgușin - Coubiș. Vorbim despre Bîrligea, care este o certitudine. M-aș bucura foarte mult ca Ianis Hagi și Dennis Man să își rezolve problemele pe care le au la echipele de club și să reușească, dacă nu vor putea să se impună acolo, să își găsească echipe la care să se impună. Numai așa putem avea și noi o națională puternică. A mai apărut un jucător, vorbim de Corbu, care cred că va fi un real câștig pentru națională. Hindrich și el e un portar pe care te poți baza, Cicâldău, Băluță... Plusuri avem, minusuri, faptul că trebuie să lucrăm mai mult la faza defensivă, suntem o echipă destul de vulnerabilă, am primit multe goluri, intensitatea pe care trebuie să o avem. După această campanie, Gică a tras niște concluzii și cred că echipa va arăta mult mai bine la dubla cu Estonia”, a mai spus Dănciulescu.

Gigi Becali: ”Pe Ianis îl iubesc și nu am cum să îl critic!” ”Ianis Hagi poate să vină la mine la orice oră. Unul e Ianis în România, unul e în străinătate. El e om să stea cu familia aici, are drag de țară. Ianis dacă vine în România e de 5 ori mai valoros. Aici se simte el bine, cu familia lui, cu părinții lui, cu socrii lui. Vorbesc eu cu Gică, dacă e. O să vorbesc cu Gică. Vorbesc cu Hagi, pentru mine ar fi extraordinar Ianis. Pe Ianis îl iubesc atât de mult că nu o să-i spun niciun cuvânt. Îmi place de Ianis, nu am întâlnit un copil cu respect atât de mare față de părinți. Am stat cu ei la masă și am văzut. Îl iubesc și nu am cum să-l critic. Nu aș suporta să-l văd cu capul în jos. Ianis are calitate, dar scade din calitate între străini, sunt oameni și oameni. Sunt oameni care sunt puternici aici, pe pământul lor”, a spus recent Gigi Becali.

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