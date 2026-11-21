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Proiectul, care a costat peste 750 de milioane de lire sterline, a pus capăt celor 133 de ani în care echipa a jucat pe Goodison Park.

Hill Dickinson Stadium

Everton a jucat pe Anfield înainte de înființarea lui Liverpool FC Everton a fost fondat în 1878, sub numele St Domingo's FC, iar un an mai târziu a primit denumirea actuală. Clubul a câștigat nouă titluri de campioană a Angliei, cinci Cupe ale Angliei și Cupa Cupelor Europene, în 1985. Un detaliu mai puțin cunoscut este că Everton a jucat pe Anfield înaintea marii sale rivale, Liverpool FC. Echipa s-a mutat acolo în 1884 și a câștigat primul titlu de campioană în sezonul 1890-1891. Un an mai târziu, o dispută privind chiria stadionului a dus la plecarea clubului. Everton s-a mutat pe Goodison Park, iar proprietarul arenei Anfield, John Houlding, a înființat Liverpool FC. Așa a început rivalitatea dintre cele două cluburi, cunoscută drept Merseyside derby.

Goodison Park, stadionul cu o biserică între tribune și un record de aproape 80.000 de spectatori Inaugurat în august 1892, Goodison Park a fost casa lui Everton timp de 133 de ani și unul dintre stadioanele care au contribuit la modernizarea fotbalului englez. Pe 18 septembrie 1948, nu mai puțin de 78.299 de spectatori au asistat la derby-ul cu Liverpool, recordul de asistență al arenei. Goodison Park a avut și câteva premiere importante. A fost primul stadion din Anglia dotat cu încălzire sub gazon, în 1958, și printre primele arene cu tribune pe două niveluri pe toate cele patru laturi. În 1966, a găzduit cinci meciuri de la Campionatul Mondial, inclusiv semifinala Germania de Vest – URSS, câștigată de germani cu 2-1. O particularitate a stadionului este biserica St Luke the Evangelist, aflată într-un colț al arenei, între tribunele Goodison Road și Gwladys Street. Din cauza amplasării într-o zonă rezidențială, extinderea stadionului devenise însă foarte dificilă. Goodison Park avea aproximativ 39.500 de locuri, iar conducerea clubului își dorea o arenă mai mare, cu facilități moderne. Ultimul meci al echipei masculine s-a disputat pe 18 mai 2025, când Everton a învins Southampton cu 2-0. Ambele goluri au fost marcate de Iliman Ndiaye. Vechiul stadion nu a fost demolat. Din sezonul 2025-2026, Goodison Park găzduiește meciurile echipei feminine Everton. Istoria și recordurile arenei sunt prezentate pe site-ul oficial Everton.

Goodison Park in istorie

Cum a fost construit Hill Dickinson Stadium într-un fost bazin portuar În 2017, Everton a ales pentru noul stadion amplasamentul Bramley-Moore Dock, un bazin portuar inaugurat în 1848, în partea de nord a orașului Liverpool. Docul fusese folosit pentru transportul mărfurilor, inclusiv al cărbunelui, dar își pierduse treptat importanța economică. Construirea unui stadion în acest loc a presupus o operațiune neobișnuită. Înainte de ridicarea tribunelor, constructorii au trebuit să transforme bazinul plin cu apă într-o platformă solidă. Lucrările au început în august 2021. Compania Laing O'Rourke a folosit aproximativ 480.000 de metri cubi de nisip, adus cu navele din Marea Irlandei, pentru a umple docul. Abia după finalizarea acestei etape a început realizarea fundațiilor și a structurii arenei. O parte din patrimoniul industrial a fost păstrată, inclusiv vechiul turn hidraulic din secolul al XIX-lea, care a fost restaurat. Aspectul exterior al stadionului amintește de vechile depozite portuare, prin folosirea cărămizii și a structurilor metalice. Procesul de construcție este documentat de Laing O'Rourke.

Construcția Hill Dickinson Stadium

Stadionul lui Everton și controversa UNESCO Alegerea amplasamentului Bramley-Moore Dock a provocat și controverse. Zona făcea parte din situl istoric „Liverpool – Maritime Mercantile City”, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO în 2004. În iulie 2021, UNESCO a retras acest statut, considerând că dezvoltările urbanistice afectaseră ireversibil caracterul istoric al zonei portuare. Proiectul stadionului Everton a fost menționat printre factorii care au contribuit la decizie, dar nu a fost singurul motiv. Organizația criticase anterior și alte proiecte imobiliare din Liverpool. Documentele pot fi consultate în comunicatul oficial UNESCO.

Primul gol pe noul stadion al lui Everton a fost marcat de un suporter Liverpool Hill Dickinson Stadium a primit primii spectatori pe 17 februarie 2025, la un meci între echipele de juniori ale lui Everton și Wigan Athletic. În fața a aproximativ 10.000 de oameni, Wigan a câștigat cu 2-1. Primul gol din istoria stadionului a fost marcat de Harrison Rimmer, jucător al lui Wigan și suporter al rivalei Liverpool. După ce a înscris, Rimmer a arătat șase degete către tribune, făcând referire la cele șase Cupe ale Campionilor Europeni câștigate de Liverpool. Primul meci de Premier League s-a disputat pe 24 august 2025, când Everton a învins Brighton cu 2-0. Iliman Ndiaye a deschis scorul, devenind astfel atât ultimul marcator al echipei masculine pe Goodison Park, cât și primul marcator al lui Everton pe noua arenă în Premier League. James Garner a înscris al doilea gol, iar portarul Jordan Pickford a apărat un penalty. Partida a fost urmărită de 51.759 de spectatori. Meciul este prezentat în cronica oficială Premier League.

Câte locuri are Hill Dickinson Stadium și ce îl face diferit Hill Dickinson Stadium are o capacitate de 52.769 de spectatori, cu aproximativ 13.000 de locuri mai mult decât Goodison Park. Una dintre cele mai spectaculoase zone este South Stand, tribuna din spatele porții, cu peste 13.000 de locuri. Aceasta a fost inspirată de celebra Südtribüne a Borussiei Dortmund, cunoscută drept „Zidul Galben”. Tribuna este foarte înclinată și a fost proiectată pentru a concentra cei mai vocali suporteri ai lui Everton. Include și locuri de tip safe standing, amenajate pentru spectatorii care preferă să urmărească meciurile în picioare. Stadionul are restaurante, loje și spații pentru evenimente, iar tribuna vestică oferă priveliști către râul Mersey. Denumirea provine de la Hill Dickinson, o firmă internațională de avocatură cu origini în Liverpool, care a cumpărat drepturile de denumire în 2025.

Hill Dickinson Stadium va găzdui meciuri la EURO 2028 Noul stadion al lui Everton a fost ales printre arenele care vor găzdui Campionatul European de fotbal din 2028, organizat în Regatul Unit și Irlanda. Pe Hill Dickinson Stadium sunt programate cinci partide: patru din faza grupelor și una din optimile de finală. În timpul turneului, arena va purta numele Everton Stadium, conform regulilor UEFA privind sponsorizările comerciale. Programul competiției este disponibil pe site-ul UEFA.

Unde pot fi urmărite meciurile lui Everton din Premier League Everton își dispută meciurile de acasă pe Hill Dickinson Stadium, cea mai nouă arenă din Premier League. Toate meciurile lui Everton din Premier League, sezonul 2026-2027, pot fi urmărite în direct, exclusiv în România, pe VOYO. Platforma transmite toate cele 380 de partide ale sezonului din campionatul Angliei.

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