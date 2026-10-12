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Lazio a învins-o pe Monza cu 3-1, duminică, pe Stadio Olimpico, în etapa a şasea a primei ligi italiene de fotbal, astfel că a egalat liderul Inter Milano.

Nuno Tavares (3), Isaksen (23) şi Pinamonti (88) au punctat pentru Lazio, în timp ce golul oaspeţilor a fost reuşit de Goglicidze (46).

AC Milan a fost ţinută în şah de Sassuolo, 1-1, în deplasare. Francezul Rabiot a deschis scorul pentru rossoneri (63), dar Odenthal a egalat la scurt timp (68).

Juventus a evitat înfrângerea în Sardinia, 1-1 cu Cagliari, după ce Daniel Maldini a marcat pentru gazde (20). Francezul Randal Kolo Muani (81) a ajutat-o pe ''Bătrâna Doamnă'' să evite înfrângerea.

Radu Drăgușin - integalist la Fiorentina, Daniel Bîrligea - neconvocat la Frosinone din cauza accidentării

Rezultatele și marcatorii etapei a şasea din Serie A:

Sâmbătă

Genoa - Fiorentina 2-1

Au marcat: Osmajic (7), Messias (15), respectiv Johan Vasquez (73, autogol).

Fundaşul român Radu Drăguşin a fost integralist la Fiorentina.

Inter Milano - Parma 3-0

Au marcat: Peter Sucic (13), Hakan Calhanoglu (19 - penalty), Marcus Thuram (31).

Napoli - Frosinone 3-0

Au marcat: Kevin De Bruyne (29 - penalty, 90+4), Noa Lang (32).

Atacantul român Daniel Bîrligea a lipsit de la oaspeţi, fiind accidentat.

Duminică

Como - AS Roma 0-0

Lazio Roma - Monza 3-1

Au marcat: Nuno Tavares (3), Gustav Isaksen (23), Pinamonti (88), respectiv Goglicidze (46).

Alexandru Borbei și Riccardo Radu, portarii români din Serie A

Lecce - Bologna 1-2

Au marcat: Fatah (64), respectiv Orsolini (17), Enem (75).

Portarul român Alexandru Borbei a fost rezervă la Lecce.

Sassuolo - AC Milan 1-1

Au marcat: Odenthal (68), respectiv Rabiot (63).

Cagliari - Juventus Torino 1-1

Au marcat: Daniel Maldini (20), respectiv Kolo Muani (81).

Portarul român Riccardo Radu a fost rezervă la Juventus.

Luni se vor disputa ultimele două meciuri ale etapei, Atalanta - Venezia şi Torino - Udinese.

Clasamentul din Serie A

1. Inter Milano 16 puncte

2. Lazio Roma 16

3. AS Roma 14

4. Cagliari 13

5. AC Milan 12

6. Juventus 11

7. Como 11

8. Napoli 10

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Agerpres

A debutat sâmbătă seară la Inter și l-a descris în două cuvinte pe Cristi Chivu după meci

Inter a învins-o cu 3-0 pe Parma sâmbătă seară. În a șasea etapă din Serie A, ”nerazzurrii” au învins-o fără drept de apel pe Parma, clubul la care Cristian Chivu a debutat în antrenorat la nivel de seniori, cu câteva luni înainte să o preia pe Inter în iunie 2025.

Petar Sucic a deschis scorul în minutul 13, Hakan Calhanoglu a majorat diferența la 2-0 în minutul 18, iar Marcus Thuram a închis tabela de marcaj în minutul 31 al confruntării.

În august, Inter l-a cumpărat pe Djed Spence de la Tottenham pentru 30 de milioane de euro. Accidentat, londonezul nu a apucat decât acum să-și facă debutul la clubul pregătit de Cristi Chivu.

A bifat un sfert de oră cu Parma, după ce a fost introdus pe teren în minutul 75 în locul lui Andy Diouf. La capătul celor 90 de minute, portalul FlashScore l-a notat cu 6,4 pentru evoluția sa.

Tot după meci, la microfonul Inter TV, Djed Spence a explicat că antrenorul român, Cristi Chivu, este ”foarte bun” când vine vorba de menținerea jucătorilor în alertă și de valorificarea potențialului fiecăruia.

”Vom avea nevoie de multă consecvență, dar Chivu este foarte bun la a-i ține pe toți în alertă și la a scoate ce e mai bun din noi”, a spus Djed Spence, citat de fcinternews.it.