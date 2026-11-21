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Cristiano Ronaldo vrea să atingă o bornă impresionată din fotbal. Starul lusitan își dorește să înscrie 1000 de goluri în carierea la finalul acestui sezon.

Jucătorul de 41 de ani a înscris din nou pentru echipa sa, dar echipa sa a pierdut în cele din urmă meciul din campionatul Arabiei Saudite.

Cristiano Ronaldo, gol și penalty ratat: se apropie golul 1000

Starul lui Al-Nassr a început perfect partida din runda a 9-a din prima ligă arabă cu Al Ahli și a deschis scorul în minutul 14 din pasa lui Samu Costa.

Pentru Cristiano Ronaldo acest gol a reprezentat reușita cu numărul 986 din carieră.