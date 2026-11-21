Cristiano Ronaldo vrea să atingă o bornă impresionată din fotbal. Starul lusitan își dorește să înscrie 1000 de goluri în carierea la finalul acestui sezon.
Jucătorul de 41 de ani a înscris din nou pentru echipa sa, dar echipa sa a pierdut în cele din urmă meciul din campionatul Arabiei Saudite.
Cristiano Ronaldo, gol și penalty ratat: se apropie golul 1000
Starul lui Al-Nassr a început perfect partida din runda a 9-a din prima ligă arabă cu Al Ahli și a deschis scorul în minutul 14 din pasa lui Samu Costa.
Pentru Cristiano Ronaldo acest gol a reprezentat reușita cu numărul 986 din carieră.
Portughezul se putea apropia la doar 13 reușite de ținta sa, dar a ratat de la 11 metri în minutul 18 și a rămas la 14 goluri de reușita 1000.
Apoi, a urmat dezastrul pentru Al-Nassr, care a încasat trei goluri de la gazde. Galeno a egalat în minutul 45+1', în timp ce Toney (71'), din penalty, și Ibanez au înscris golurile victoriei.
În urma eșecului cu Al Ahli, Al-Nassr se află pe locul trei în campionat cu 28 de puncte după 12 meciuri jucate. Echipa lui Cristiano Ronaldo este la două puncte de liderul Al-Hilal, care are cu un meci în minus.
Starul lusitan are 10 goluri în 13 meciuri în acest sezon, în tricoul lui Al-Nassr.