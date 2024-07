Francezii i-au decis soarta selecționerului Didier Deschamps

Marți seară, la Munchen, naționala Franței a întâlnit-o pe Spania. La capătul celor 90 de minute, ibericii au câștigat cu 2-1 și au obținut accederea în finala EURO 2024. Francezii au părăsit, astfel, turneul final în semifinale.

Philippe Diallo, președintele Federației Franceze de Fotbal, a mărturisit faptul că Didier Deschamps, selecționerul naționalei, și-a atins obiectivul și va rămâne la cârma reprezentativei chiar dacă Franța a fost eliminată de la competiția din Germania.

”Deschamps are contract și și-a atins obiectivul pe care l-am setat. Didier își va continua misiunea”, a spus Philippe Diallo pentru L'Equipe, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare de pe rețelele social media.

???????????? Didier Deschamps will stay as France head coach until World Cup 2026.

FFF president Diallo: “Deschamps has a contract and he’s achieved the sporting objective that was set for him. Didier will continue his mission”, Diallo told L’Équipé. pic.twitter.com/wpfNPPbR4x