Fostul atacant român, care a evoluat în carieră pentru ambele formații, a acordat un interviu publicației Corriere della Sera în care a explicat ce reprezintă Fiorentina pentru comunitatea locală și modul în care este perceput fotbalul în oraș. „La Florența trebuie să înțelegi imediat un lucru: Fiorentina nu este doar o echipă de fotbal, este ceva care aparține profund orașului. Suporterii trăiesc totul cu o intensitate incredibilă”, a spus Adrian Mutu, potrivit sursei citate.
Adrian Mutu a spus lucrurilor pe nume în Italia înainte de Fiorentina - Juventus: „Îți intră pe sub piele”
Adrian Mutu a vorbit în presa din Italia înaintea duelului din Serie A dintre Fiorentina și Juventus, programat duminică seară, de la ora 21:45.
Cum a descris Adrian Mutu relația cu fanii din Florența
Fostul decar al formației viola le-a povestit italienilor și despre felul în care reacționează publicul în funcție de rezultatele înregistrate de echipă pe teren, punctând contrastul dintre perioadele bune și momentele dificile.
„Suporterii te fac să te simți ca un rege atunci când lucrurile merg bine, dar în perioadele negative le percepi dezamăgirea într-un mod foarte intens. Îți intră pe sub piele, însă tocmai din acest motiv simți și o responsabilitate enormă”, a mai transmis fostul internațional român.
Printre altele, jurnaliștii italieni notează că secretul adaptării la gruparea toscană stă în capacitatea jucătorilor de a respira în același ritm cu mediul din jurul clubului, așa cum procedau Adrian Mutu și foștii săi colegi în perioada petrecută pe stadionul Artemio Franchi.
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