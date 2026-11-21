Discutăm la Matinal VOYO SPORT LIVE despre partidele de vineri din etapa a 16-a a Superligii, dar și despre meciurile de azi, dar vom vorbi alături de Robert Niță și Cristi Pulhac și despre adversara României din barajul de Nations League, reprezentativa Estoniei.

Tot la Matinal VOYO SPORT LIVE, discutăm despre confruntările din Premier League, campionat transmis de VOYO, dar și despre încleștările din Ligue 1.

La Matinal VOYO SPORT LIVE, de la 10:00, vom analiza și ce se întâmplă la FCSB, dar și despre care sunt plusurile și minusurile selecționatei României după partidele din Liga Națiunilor - o victorie și cinci eșecuri.

