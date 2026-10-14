Manchester United traversează un început dificil de sezon, iar viitorul lui Michael Carrick pe banca echipei este tot mai incert. Potrivit presei internaționale, conducerea clubului englez a început discuțiile cu Antonio Conte, fostul antrenor al lui Napoli, pentru o posibilă schimbare de tehnician.

Antrenorul este liber de contract din vară, iar Manchester United este prima echipă care ar fi tentată să-l aducă, mai ales că italianul nu este străin de campionatul din Premier League. A mai antrenat acolo la Chelsea, cu care a câștigat titlul, dar și la Tottenham.

Antonio Conte și-a dat acordul pentru a prelua Manchester United!

Potrivit publicației italiene Calciomercato, Conte și-a dat deja acordul pentru a prelua Manchester United, iar în această perioadă așteaptă ca șefii de pe Old Trafford să încheie socotelile cu Michael Carrick pentru a începe negocierile.

Următoarele partide, cu Atletico Madrid în Liga Campionilor și cu Leeds United în Premier League, ar putea avea un rol important în stabilirea viitorului lui Carrick la Manchester United.

Carrick a fost păstrat în funcție în vară, însă rezultatele din actuala stagiune au readus în discuție viitorul său pe Old Trafford. Antrenorul englez a recunoscut că echipa și-a propus mai mult, dar a transmis că este pregătit să gestioneze perioada dificilă.

„Ne-am dorit și ne-am așteptat la mult mai mult. Dar aceasta este situația. Îmi plac astfel de provocări. Uneori, când lucrurile nu merg conform planului, vezi cine este cu adevărat alături de tine. Vezi în cadrul grupului, printre jucători și la nivelul clubului, cine vrea să investească pe termen lung”, a declarat Carrick.