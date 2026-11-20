Ilie Dumitrescu, oficial FRF, fost mare internațional și analist TV, a reacționat după ce a aflat că România va înfrunta Estonia în barajul de menținere/promovare din Liga B a Nations League.

Reacția tranșantă a lui Ilie Dumitrescu

Dumitrescu a transmis că tricolorii sunt incontestabil favoriți și nu își permit să piardă confruntarea în dublă manșă contra estonilor.

„Este bine! Suntem superiori acestui adversar și nu trebuie să ne punem problema că nu vom ieși învingători din ’dubla’ care va urma.

Nu ne permitem să pierdem acest duel și aici mă refer la faptul că, atât individual, cât și colectiv, suntem mai valoroși.

Dumitrescu: „Plecăm cu prima șansă”

În plus, campionatul nostru intern, dar și fotbaliștii care ne reprezintă în Europa reprezintă argumente care ne aduc acest statut, de favoriți.

Va fi un adversar pe care Gică Hagi și tricolorii îl vor privi cu maximă atenție, nu am niciun dubiu, dar îmi mențin ideea că plecăm cu prima șansă.

Suntem favoriți și sunt convins că vom trece de acest hop și ne vom menține în Liga B din Liga Națiunilor”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

Între 25 și 27 martie va avea loc manșa tur în Estonia, iar returul se va disputa între 28 și 30 martie în România.