Chelsea și-a făcut lista de pe care va alege viitorul antrenor

Conform presei britanice, Chelsea ar fi de acord să plătească clauza de reziliere pe care antrenorul Francesco Farioli o are în contractul cu FC Porto. Aceast se ridică la suma de 20 de milioane de euro, iar singurul inconvenient al numirii sale ar fi doar refuzul managerului italian, care are o relație foarte bună cu Andre Villas-Boas, președintele lui Porto.

Următorii candidați pe lista scurtă a lui Chelsea sunt Andoni Iraola (actualul antrenor al lui Bournemouth, liber de contract la finalul sezonului), Cesc Fabregas (actualul antrenor al lui Como), Oliver Glasner (actualul antrenor al lui Crystal Palace, liber de contract la finalul sezonului), Xabi Alonso (liber de contract, ultima dată la Real Madrid), Antonio Conte (actualul antrenor al lui Napoli) și Marco Silva (actualul antrenor al lui Fulham, liber de contract la finalul sezonului).

Chelsea a avut în acest sezon trei antrenori, Enzo Maresca (până pe 1 ianuarie 2026), Calum McFarlane (interimar / 1 ianuarie - 8 ianuarie 2026, 22 aprilie 2026 - prezent) și Liam Rosenior (8 ianuarie - 22 aprilie 2026), în care echipa ocupă locul al șaselea în Premier League, va juca finala FA Cup (16 mai, Manchester City), a ajuns până în semifinalele EFL Cup (2-4 cu Arsenal) și a fost umilită de PSG în Champions League (2-8, optimi de finală).

Farioli a lucrat cu De Zerbi, antrenorul rivalei Tottenham

Francesco Farioli (37 de ani) este născut la Barga (Toscana) și a evoluat ca portar la diverse echipe de juniori. A studiat filosofia și educația fizică la Universita degli Studi di Firenze și a devenit antrenor în 2009.

A fost antrenor cu portarii la Margine Coperta (2009-2011), apoi a fost sub contract cu Fortis Juventus, Lucchese, Aspire Academy Qatar și Qatar U16, ulterior fiind antrenor cu portarii în staff-ul lui Roberto De Zerbi la Benevento (2017-2018) și Sassuolo (2018-2021).

A devenit antrenor principal, antrenându-le Fatih Karagumruk (2021), Alanyaspor (2021-2023 / locul 5, semifinale Cupa Turciei), Nice (2023-2024 / locul 5 în Ligue 1), Ajax Amsterdam (2024-2025 / locul 2 în Eredivisie și optimi de finală în Europa League) și FC Porto (2025-prezent / lider în Primeira Liga, semifinalist în Taca de Portugal, sfertfinalist în Europa League și Taca de Liga).

A fost lăudat pentru tactica sa eficientă, o variantă a celei folosite de De Zerbi, care pune accent pe posesia mingii, pase repetate până la găsirea unei breșe în apărarea adversă și un presing sufocant pentru recuperarea balonului. A obținut licența PRO de antrenor, în septembrie 2023.

