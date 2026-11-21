”U” Cluj s-a impus în fața lui Farul, scor 3-2, într-un meci din runda a 16-a din turul Superligii.

Golurile „marinarilor” au fost înscrise de Denis Alibec (22') și Eduard Radaslavescu (68'), în timp ce de la ”U” Cluj au înscris Joco Lukic (37'), Issouf Macalou (79') și Florent Poulolo (87').

Issouf Macalou trage un semnal de alarmă! Ce a vorbit cu arbitrul

Jucătorul lui ”U” Cluj a fost întrebat despre scandalul care s-a iscat între jucătorii „Șepcilor Roșii” și suporterii Farului.

Issouf Macalou a dezvăluit că fanii constănțeni le-au adresat jucătorilor de culoare insulte rasiste, fapt pe care îl condamnă îl consideră rușinos, astfel că în timpul meciului a vorbit cu arbitrul.

Centralul Florin Andrei a oprit jocul pentru câteva minute, până când s-au calmat spiritele în tribunele arenei din Ovidiu.

„A fost frustrant, pentru că eu şi colegii am auzit nişte lucruri rasiste. În 2026 este o ruşine să ai asemenea oameni pe stadion, este inacceptabil şi de aia au fost nervi la finalul meciului. Am câştigat acest meci şi este bine pentru noi.

Da, am vorbit cu arbitrul despre scandările rasiste şi a luat decizia să oprească meciul. Nu putem accepta asemenea lucruri despre trei jucători. Când Poulolo a marcat au făcut la fel, Mendy a venit şi au făcut la fel. Sunt jucători negri şi în echipa lor şi nu este acceptabil, de aia am fost nervoşi şi în 2026 e ruşinos să faci asemenea lucruri pe teren.

Nu vreau să spun cuvintele, dar cel mai important e că nu putem accepta”, a declarat Issouf Macalou.