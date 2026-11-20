Naționala noastră va juca partida retur pe teren propriu. Datele de disputare, de principiu, vor fi joi, 25 martie 2027, sau sâmbătă, 27 martie 2027 (turul), respectiv duminică, 28 martie 2027, sau marți, 30 martie 2027 (returul).

România se află în aceeași urnă cu alte 3 echipe care au terminat pe ultimul loc în grupele lor din Liga B, Israel, Georgia și Macedonia de Nord și va întâlni în primăvară pe una dintre echipele clasate pe 2 în grupele din Liga C: Estonia, Belarus, Insulele Feroe sau Cipru, informează FRF pe site-ul oficial.

După ce a încheiat grupa din Liga B pe locul al patrulea, ultimul, tricolorii vor disputa un baraj în dublă manșă, în martie 2027, pentru menținerea în această divizie.

Astăzi, începând cu ora 13:00, la Nyon va avea loc tragerea la sorți a barajelor UEFA Nations League.

Ce baraje mai sunt trase acum la sorți + aflăm sferturile de finală din Liga Națiunilor

Vineri vor fi stabilite și barajele pentru promovarea/menținerea în Liga A, unde se pot întâlni: Danemarca/Croația/Țara Galilor/Serbia vs Slovenia/Bosnia-Herțegovina, Ungaria, Irlanda.

De asemenea, vor fi trase la sorți sferturile de finală și semifinalele UEFA Nations League 2026/27, unde vor evolua primele două clasate din grupele Ligii A.

De-o parte avem câștigătoarele grupelor, Anglia, Portugalia, Franța și Germania, iar de cealaltă echipele de pe locurile secunde, Spania, Belgia, Țările de Jos și Norvegia.

Pe 6 decembrie urmează tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028

Pe 6 decembrie va avea loc tragerea la sorți a preliminariilor EURO 2028: România va fi în urna a treia

Duminică, 6 decembrie 2026, de la ora 19:00 (ora României), la Belfast, va avea loc tragerea la sorți a grupelor preliminare pentru UEFA EURO 2028, competiție găzduită de Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor.

La tragerea la sorți vor participa toate cele 54 de echipe naționale afiliate UEFA, inclusiv cele patru țări gazdă ale turneului final.

România se va afla în urna a treia valorică, stabilită pe baza clasamentului actual al UEFA Nations League 2026-2027.

FRF a explicat cum se desfășoară preliminariile EURO 2028

Cele 54 de echipe vor fi repartizate în 12 grupe, dintre care șase vor avea câte 4 echipe (A-F) și alte șase câte 5 echipe (G-L). Meciurile din preliminarii se vor disputa între martie și noiembrie 2027.

La finalul fazei grupelor:

cele 12 câștigătoare de grupă se califică direct la EURO 2028

cele mai bine clasate 8 ocupante ale locurilor secunde completează lista echipelor calificate direct.

Conform regulamentului competiției, două locuri la turneul final sunt rezervate țărilor gazdă care nu reușesc să se califice prin preliminarii. Aceste locuri vor reveni celor mai bine clasate două națiuni organizatoare în clasamentul general al preliminariilor, dintre cele care nu câștigă grupa și nu se numără printre cele mai bune opt ocupante ale locurilor secunde.

Ultimele locuri rămase disponibile vor fi stabilite în urma barajelor din martie 2028.

Grupele de 5 echipe vor începe campania de calificare încă din martie 2027, în timp ce grupele de 4 echipe vor debuta abia în septembrie 2027. Diferența este cauzată de suprapunerea calendarului preliminariilor cu fazele finale și barajele din UEFA Nations League.

Conform regulamentului, echipele implicate în play-off-urile Nations League, așa cum este și cazul României, pot fi repartizate atât într-o grupă de 4 echipe, cât și într-una de 5 echipe. Fiecare grupă de 5 echipe poate, însă, să conțină maximum o formație implicată în play-off-urile UNL sau o echipă învinsă în sferturile de finală ale Ligii A.

România va disputa în martie 2027 barajul de menținere în Liga B a UEFA Nations League în fața unui adversar care va fi stabilit în urma tragerii la sorți de vineri, 20 noiembrie, dintre Estonia, Belarus, Insulele Feroe și Cipru.

Componența urnelor valorice:

Urna 1: Anglia, Portugalia, Franța, Germania, Spania, Belgia, Țările de Jos, Norvegia, Grecia, Italia, Danemarca, Croația.

Urna 2: Țara Galilor, Serbia, Turcia, Cehia, Elveția, Suedia, Austria, Irlanda de Nord, Slovenia, Bosnia și Herțegovina, Ungaria, Republica Irlanda.

Urna 3: Ucraina, Scoția, Kosovo, Polonia, Israel, România, Georgia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Albania, Islanda, Slovacia.

Urna 4: Estonia, Belarus, Insulele Feroe, Cipru, Finlanda, Republica Moldova, Armenia, Bulgaria, Kazahstan, Luxemburg, Letonia, San Marino.

Urna 5: Malta, Azerbaidjan, Lituania, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein.

Info: FRF