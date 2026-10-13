Cristiano Ronaldo, în război și cu Juventus: starul portughez nu îi iartă pe italieni

Cristiano Ronaldo, în război și cu Juventus

Litigiul datează din 2021, când Ronaldo a părăsit gruparea italiană pentru a reveni la Manchester United. Acesta vizează un acord încheiat în timpul pandemiei de Covid-19, prin care Juventus s-ar fi angajat să plătească 19,5 milioane de euro sub formă de salarii amânate.

Documentul privat, cunoscut sub numele de "scrisoarea Ronaldo", a ieşit la iveală în timpul unei anchete privind practicile financiare ale clubului şi aşa-numita "manevră salarială", care a vizat acorduri cu jucătorii referitoare la plata salariilor în timpul pandemiei.

Ronaldo a obţinut deja două decizii favorabile în acest caz. În aprilie 2024, un tribunal arbitral a decis, cu majoritate de voturi, că Juventus trebuie să-i plătească 9,8 milioane de euro, plus dobânzi şi ajustări în funcţie de inflaţie, aproximativ jumătate din suma solicitată iniţial.