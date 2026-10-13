Cristiano Ronaldo, în război și cu Juventus: starul portughez nu îi iartă pe italieni

Cristiano Ronaldo, în război și cu Juventus: starul portughez nu îi iartă pe italieni Serie A
SPORT.RO
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Juventus Torino a dus disputa juridică cu atacantul Cristiano Ronaldo în faţa Curţii de Casaţie din Italia, contestând o decizie care obliga clubul să îi plătească vedetei portugheze 9,8 milioane de euro reprezentând salarii restante, informează site-ul Football Italia.

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Cristiano Ronaldo, în război și cu Juventus

Litigiul datează din 2021, când Ronaldo a părăsit gruparea italiană pentru a reveni la Manchester United. Acesta vizează un acord încheiat în timpul pandemiei de Covid-19, prin care Juventus s-ar fi angajat să plătească 19,5 milioane de euro sub formă de salarii amânate.

Documentul privat, cunoscut sub numele de "scrisoarea Ronaldo", a ieşit la iveală în timpul unei anchete privind practicile financiare ale clubului şi aşa-numita "manevră salarială", care a vizat acorduri cu jucătorii referitoare la plata salariilor în timpul pandemiei.

Ronaldo a obţinut deja două decizii favorabile în acest caz. În aprilie 2024, un tribunal arbitral a decis, cu majoritate de voturi, că Juventus trebuie să-i plătească 9,8 milioane de euro, plus dobânzi şi ajustări în funcţie de inflaţie, aproximativ jumătate din suma solicitată iniţial.

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Comisia nu a constatat că Juventus l-a indus în eroare în mod deliberat pe jucător şi a remarcat că Ronaldo nu a solicitat banii atunci când a plecat din Italia, în 2021.

Juventus a contestat hotărârea, însă Tribunalul pentru Litigii de Muncă din Torino a respins apelul în ianuarie 2026, menţinând decizia iniţială.

La Gazzetta dello Sport a aflat că bianconeri au dus disputa juridică cu fostul lor atacant în faţa Curţii de Casaţie din Italia, clubul confirmând în raportul său financiar pentru sezonul 2025-2026 faptul că a depus un recurs pe 27 martie 2026 şi că aşteaptă încă stabilirea datei audierii.

Curtea de Casaţie este instanţa supremă a Italiei şi ultima cale de atac în sistemul judiciar al ţării.

De asemenea, Juventus a căutat să liniştească investitorii cu privire la implicaţiile financiare, precizând că impactul financiar al deciziei fusese deja reflectat în contabilitate începând cu exerciţiul financiar 2023-2024. Prin urmare, clubul nu anticipează niciun alt impact negativ asupra situaţiilor financiare actuale sau viitoare, scrie Agerpres.

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