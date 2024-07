Clubul italian a anunțat marți dimineață achiziția mijlocașului Alessandro Buongiorno de la Torino pentru o sumă de 40 de milioane de euro.

Napoli a făcut anunțul oficial printr-un comunicat postat pe site-ul clubului.

Buongiorno a completat vizitele medicale la Villa Stuart și se alătura echipei lui Antonio Conte după o scurtă perioadă de odihnă suplimentară.

Buongiorno a semnat un contract valabil până în anul 2029, cu o clauză de reziliere de 70 de milioane de euro care va deveni activă din al treilea an, alături de un salariu de 2.5 milioane de euro pe sezon, la care se adaugă bonusuri, anunță presa italiană.

Această mutare marchează a treia achiziție importantă a verii sub conducerea lui Antonio Conte, după ce Napoli a reușit să-l aducă pe Leonardo Spinazzola și pe Rafa Marín de la Real Madrid.

???????????? Official, confirmed. Napoli signs Alessandro Buongiorno from Torino on five year contract.

After Spinazzola and Rafa Marìn, one more signing for Antonio Conte. pic.twitter.com/P0dJqDnPsU