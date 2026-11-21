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Într-o perioadă în care fotbalul nostru suferă enorm din cauza parcursului naționalei în campania din Liga Națiunilor, un foarte bun profesionist, care face o reclamă excelentă României în afara țării, și-a trecut în CV încă un rezultat mare de tot! Vorbim despre Alin Dincă, cel care a ajuns în fotbalul iranian din 2020, mai întâi, la clubul Traktor-Sazi Tabriz. Iar după ce s-a remarcat aici, a fost cerut de portarii naționalei în lotul primei reprezentative. Așa a ajuns să facă parte din stafful selecționerului Amir Ghalenoei din martie 2023. De atunci, cariera lui Alin Dincă e într-o ascensiune formidabilă! Mai întâi, a fost calificarea în semifinalele Cupei Asiei cu naționala Iranului. Apoi, a venit calificarea pentru Mondialul din 2026. În America, iranienii au avut, probabil, cea mai simpatizată reprezentativă de către suporterii neutri. Modul în care fotbaliștii unei țări în război, batjocoriți de organizatorii americani, s-au luptat pe teren, le-a câștigat milioane de fani în jurul lumii. Iar starul echipei a fost, fără îndoială, portarul Alireza Beiranvand (34 de ani). Acesta a făcut minuni între buturi, în partidele cu Noua Zeelandă (2-2), Belgia (0-0) și Egipt (1-1). De altfel, datorită prestației sale stelare, la Los Angeles, în egalul cu Belgia, Beiranvand a fost desemnat „Omul meciului“ de către FIFA. Alireza Beiranvad, elevul lui Alin Dincă, primul portar ales „Fotbalistul Anului“ în Asia

Joi seara, la gala fotbalului asiatic din Thailanda, a venit răsplata supremă a lui Beiranvand pentru prestațiile sale excelente de la CM 2026. Deși a avut doi contracandidați saudiți, prezenți și ei la Cupa Mondială, Firas Al-Buraikan (Al-Ahli Jeddah) și Salem Al-Dawsari (Al-Hilal Riad), goalkeeperul persan a dat o lovitură istorică! Beiranvand a fost desemnat „Fotbalistul Anului“ în Asia, în aplauzele celor prezenți în sală. E pentru prima dată din 1994 încoace, de când Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) acordă acest premiu, când un portar e ales numărul 1, la nivel continental. La câteva minute după performanța sa istorică, Alireza Beiranvand a luat legătura cu... un român! Cu Alin Dincă, antrenorul său de la echipa națională. Printr-un mesaj video, vizibil emoționat, goalkeeperul de 1,95 de metri i-a transmis hunedoreanului: „Trofeul asta e pentru tine! Numai pentru tine, Alin! Îți mulțumesc. Îți mulțumesc ție și lui Dumnezeu!“.

Alin Dincă, în exclusivitate pentru Sport.ro: „I-am promis că îl fac cel mai bun!“ Sport.ro: Cum ai primit vestea că elevul tău de la națională, Alireza Beiranvand, a devenit cel mai bun fotbalist al anului în Asia? Alin Dincă: Am primit vestea prin telefon. Până să fiu sunat de Alireza, am trecut prin emoții mari de tot! Aveam speranțe că va câștiga, dar aveam și niște rezerve. Având în vedere cât e de implicat politicul în fotbal, mai ales la acest nivel, și având în vedere situația politică a Iranului, mă gândeam că nu-l vor lăsa să câștige. Mai ales că, atenție, era în competiție directă cu doi jucători saudiți! Iar federația lor e foarte puternică și influentă, poate cea mai influentă din zona Golfului Persic. Alireza n-a fost convocat acum pentru turneul amical din Basra, nu? Nu. S-a accidentat la ultimul meci jucat la Traktor. El ar fi venit în cantonamentul naționalei și accidentat cum era, ar fi tras de el să joace, dar n-am vrut eu să-l expun unei accidentări și mai grave. Chiar dacă nu i-a convenit, am preferat să-l las acasă, să-și vadă de recuperare, să-și vadă de familie, să se liniștească un pic. Mai ales că i s-au întâmplat foarte multe lucruri, în ultima perioadă. A fost povestea cu efectuarea stagiului militar, în primul rând, care s-a mediatizat intens în Iran. Și, oricum, neluându-l la echipa națională, a putut să se călătorească liniștit în Thailanda pentru Gala Fotbalului din Asia. Și el avea emoții mari, cred că n-a dormit vreo 48 de ore înainte de decernarea premiului. Dar uite că Dumnezeu l-a ajutat și, cu atât mai mare e importanța trofeului, cu cât a fost câștigat, în premieră, de către un portar.

Deci, se poate spune că ai contribuit la un rezultat istoric! Într-o mică măsură. La Cupa Asiei din 2023, i-am promis lui Alireza că o să fac tot posibilul să-l scot cel mai bun portar al turneului. Dar pentru că acolo am fost eliminați, în semifinale, de Qatar, portarul lor a fost ales cel mai bun, iar Alireza a ieșit al doilea. La Cupa Mondială din America, i-am promis că vom trece de faza grupelor, cu o performanță foarte bună din partea lui dar, din păcate, am ratat calificarea în prima fază eliminatorie, care ar fi fost o premieră pentru fotbalul iranian, la milimetru, cum s-ar zice. Așa e. Dar Beiranvand a fost, totuși, printre cei mai buni oameni ai Iranului în America... Corect. A fost și foarte aproape de a câștiga premiul pentru cea mai bună paradă a turneului final. Mă refer la faza din meciul cu Belgia, în acel 0-0, când l-a blocat pe Maxim De Cuyper din doi, trei metri. Doar eu și Alireza știm cât de mult am exersat, la antrenamente, o astfel de paradă! Și uite că a venit, într-un final, și răsplata pentru toată munca noastră din ultimii ani prin acest premiu. Cu Alireza ai apucat să vorbești după ce a fost premiat? El imediat după ce s-a dat jos de pe scenă mi-a trimis un mesaj video prin care m-a mulțumit. Te-ai emoționat? Sincer, foarte tare! Nu mi-am revenit minute în șir. M-a făcut să plâng pentru fotbal după foarte mult timp. De bucurie, mă refer, că de tristețe am plâns după meciul Austria – Algeria, în care rezultatul, acel 3-3, ne-a eliminat de la Mondiale. Poate că, la un moment dat, îl și inviți pe Alireza să vină în România, la cât de apropiați sunteți. Cu mare drag și cred că ar veni cu mare bucurie. Pentru că e un om foarte cald, foarte bun. Cu siguranță, s-ar bucura să vadă țara noastră. Crezi că e posibil să fie scutit de efectuarea stagiului militar după această performanță? Sincer, nu cred. Cu totul, trebuie să facă doar cinci luni de stagiul militar. O lună a și trecut deja. Încă trei, patru săptămâni trebuie, oricum, să stea pe tușă din cauza accidentării. Așa că, în momentul în care va fi apt de joc, o să mai aibă maxim trei luni de stagiu militar. Și nu cred că va dori să se complice pentru aceste trei luni, să creeze o altă poveste foarte mediatizată, în eventualitatea în care n-ar face stagiul militar. Deci, în concluzie, va duce la bun sfârșit această perioadă. De fapt, sunt convins de asta și dintr-un alt motiv. Care e acela? El și-a atras un foarte mare capital de simpatie prin câștigarea acestui premiu. A reușit să unească poporul irainan într-un moment dificil pentru țară. I-a făcut mândri pe iranieni. Oamenii s-au bucurat enorm când au văzut că steagul țării a fost ridicat la cel mai înalt nivel. Lăsând deoparte cazul lui Alireza Beiranvand, portarii iranieni cum ți se par? Tu îi cunoști foarte bine, fiind acolo din 2020. Cum sunt iranienii, în comparație cu portarii arabi din Orientul Mijlociu, care au carențe mari? Nu. Iranienii nu pot fi comparați cu portarii din zona Golfului Persic. Vorbim de niște oameni foarte disciplinați, de niște oameni cu calități fizice fantastice. Și cu niște calități mentale! Sunt obișnuiți cu greu, sunt obișnuiți să se antreneze în condiții vitrege, sunt obișnuiți cu puțin, sunt obișnuiți cu o pereche de mănuși! Știi foarte bine, portarul pe care l-am avut acum la turneul din Basra, Payam Niazmand, a jucat în Portugalia. Un alt portar bun, Amir Abedzadeh, a jucat în Spania și în Portugalia. Chiar Alireza Beiranvand, până să se întoarcă în țară, a fost în Portuglia, în Belgia, la Antwerp. Sunt portari care, cu siguranță, sunt capabili să facă față în fotbalul european. Motivul pentru care nu vin în număr mare, în Europa, ține strict de partea financiară. Pentru că, în Iran, sunt plătiți foarte, foarte bine. Sunt acasă, sunt respectați și atunci vin mai rar, în Europa, fiindcă ar câștiga sume mai mici.

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