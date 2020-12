Am terminat in genunchi Europeanul de handbal, dar nationala feminina isi poate lua revansa in primavara

Cu cine joaca Romania la turneul preolimpic si ce jucatoare pot reveni in echipa noastra.

Romania a terminat Campionatul European de handbal pe locul 12, doar cu o singura victorie in timpul turneului final, asa ca nu a avut nicio reprezentanta in All Star Team si nicio handbalista din Romania nu a patruns in top 10 golgheteri. De asemenea, la capitolul portari, Denisa Dedu si Iulia Dumanska s-au clasat abia pe locurile 9, respectiv 10, in ierarhia goalkeeperilor, cu procentaje parade - aruncari de 30-87 si 34-105. Lasand la o parte evolutia slaba a echipei din aceasta competitie, handbalistele noastre pot sa isi ia revansa la Olimpiada din vara lui 2021, primul pas fiind sa se califice la aceasta competitie.

TURNEUL DE CALIFICARE SE TINE IN MUNTENEGRU, RIVALA NOASTRA LA CALIFICARE

Turneul preolimpic nr. 3, va fi gazduit de Muntenegru, in perioada 19-21 martie 2021, in grupa regasindu-se, alaturi de Romania si tara gazda, Norvegia, campioana europeana din 2020, si Kazahstan. Primele doua echipe din cele trei turnee preolimpice vor ajunge la JO de la Tokyo, acolo unde deja au obtinut calificarea Japonia (tara gazda), Franta (campioana europeana in 2018), Brazilia (campioana pan-americana in 2019), Coreea de Sud (castigatoarea turneului de calificare asiatic), Angola (castigatoarea turneului de calificare african) si Olanda (campioana mondiala din 2019). In celelalte doua grupe se vor duela Spania, Suedia, Senegal si Argentina (in Spania), respectiv Rusia, Serbia, China si Ungaria (in Ungaria). In ultimele meciuri directe cu aceste adversare, am pierdut in fata Norvegiei (20-28 / CE 2020) si Muntenegrului (26-27 / CM 2019) si am castigat cu Kazahstan (22-20 / CM 2019). Cum Norvegia are un lot foarte puternic si este marea favorita a grupei noastre, e necesar sa invingem Muntenegru si Kazahstan pentru a ajunge la Tokyo, urmand ca meciul cu Mehmedovici, Radicevici, Grbici, Klikovac&co. sa fie decisiv.

SE POT REFACE JUCATOARELE IESITE DIN FORMA SI REVIN CELE INFECTATE CU NOUL CORONAVIRUS

Pana in primavara, competitiile handbalistice interne ar putea intra intr-o faza de normalitate, dupa ce sezonul trecut a fost suspendat, iar actualul se desfasoara sub forma de turnee. In plus, selectionerul Bogdan Burcea va putea beneficia de revenirea in forma sportiva a vedetelor Cristina Neagu, Cristina Laslo si Eliza Buceschi, prima fiind infectata cu noul coronavirus si nefiind refacuta total dupa o accidentare grava, cealalte doua revenind dupa o suspendare de dopaj, dupa scandalul de la clubul Corona Brasov. De asemenea, Crina Pintea si Laura Moisa-Chiper, care nu au putut evolua la ultimul turneu din Danemarca, din cauza ca au iesit pozitive la testarea pentru Covid-19, vor fi si ele refacute, iar in circuitul nationalei vor putea reveni chiar si Cristina Burcea - Zamfir (tot infectata cu noul coronavirus), Madalina Zamfirescu, Daria Bucur, Bianca Bazaliu, Bianca Tiron, Ana Maria Tanasie, Elena Dache sau Dana Abed-Kader. Practic, va fi o echipa foarte diferita fata de competitia din Danemarca.