Ce l-a suparat pe Lucescu dupa partida cu Barcelona: "Aici e fotbal, nu baschet sau handbal!" Pe cine a remarcat antrenorul roman aseara

Dinamo Kiev a pierdut cu 1-2 in deplasarea de la Barcelona.

Echipa lui Lucescu a evoluat foarte dezinvolt in ciuda problemelor foarte mari de la echipa. Ucrainenii au produs in repetate randuri panica in apararea Barcelonei, iar pe final, cu putin noroc puteau chiar egala daca Ter Stegen nu avea niste interventii incredibile.

Totusi, dupa meci Lucescu a declarat ca este impotriva tehnologiei VAR. Imediat dupa pauza primei reprize, Dinamo Kiev a avut un gol care a fost anulat. Antrenorul roman i-a remarcat la aceasta partida pe tinerii internationali ucraineni, Tsygankov si Nescheret. Ultimul, in varsta de 18 ani a reusit meciul carierei pe Camp Nou.

"Sunt multumit de felul in care am evoluat, mai ales de moul in care am facut tranzitia de la aparare la atac. Am avut viteza si am stiu sa dam si ultima pasa, spre deosebire de meciul cu Ferencvaros, cand pe contraatacuri am jucat individual si am ratat multe ocazii de a marca."

"Acum, am adus mai multi oameni pe contraatac, insa ne-a lipsit calmul din fata portii, in special la ocaziile lui Supryaga si Tsygankov. Vreau sa-i remarc pe Tsygankov si Nescheret, cred ca au fost cei mai buni din echipa noastra. E greu de spus daca a fost cel mai bun meci facut de noi in acest sezon. Privind conditiile in care s-a jucat acest meci si dificultatile pe care le-am avut, cred ca am aratat un joc de calitate si sunt multumit. Am avut atacuri foarte bune si multe ocazii la poarta Barcelonei", a declarat Mircea Lucescu, citat de catre sport.ua.

"Sunt impotriva tehnologiei VAR! Fotbalul este altceva, nu handbal sau baschet", a fost declaratia lui Mircea Lucescu, care a fost citat de El Chiringuito.