Cristi Chivu este omul momentului în Italia. Inter a zdrobit-o în deplasare pe Sassuolo, scor 5-0, iar milanezii au arătat mai mult ca niciodată a campioni în Italia.

Victoria categorică i-a adus antrenorului român laudele jurnaliștilor italieni. Tutto Mercato Web i-a acordat lui Chivu nota 7.5, mai mare decât a oricui dintre elevii săi.

„Antrenorul Cristian Chivu 7.5 - Echipa sa, Inter, face ca meciurile dificile, precum acesta, să pară ușoare. Unsprezece victorii în ultimele douăsprezece meciuri și, mai presus de toate, echipa care o obișnuia să joace bine, dar nu putea termina la, este o amintire îndepărtată. Thuram și Luis Henrique au marcat și ei: ce ți-ai putea dori mai mult?”, a notat tuttomercatoweb.com.

Inter Milano a ajuns în clasament la 58 de puncte și poate să se desprindă în fruntea clasamentului din Serie A. Marea rivală, AC Milan, se află pe locul doi cu 50 de puncte și un meci mai puțin.

Adriano, mesaj călduros pentru Cristi Chivu

Adriano (43 de ani) l-a lăudat pe Cristi Chivu (45), fostul său coechipier la Inter, pentru rezultatele pe care le-a obținut pe banca milanezilor în sezonul curent.

„Împăratul” a recunoscut că nu se aștepta ca antrenorul român să o ducă pe Inter pe primul loc în Serie A. Brazilianul l-a caracterizat pe Chivu ca fiind întotdeauna un om bun înainte de orice.

„Sunt foarte fericit că am revenit în Italia, să revăd prieteni vechi. Italia este în inima mea, a fost mereu în inima mea și este întotdeauna o plăcere să revin. Iar despre Inter să sperăm că putem câștiga!

Nu mă așteptam să se descurce atât de bine Chivu. Ei bine, chiar a fost o surpriză. Am jucat împreună, a fost întotdeauna un om bun, mai presus de toate.

Așa că este cu adevărat o bucurie să văd că a dus Interul chiar mai sus, mult mai sus”, i-a transmis Adriano jurnalistului Gian Luca Rossi, cu ocazia inaugurării „cartierului general” al delegației Braziliei la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia.