Cristina Neagu este DE PE ALTA PLANETA! Ce borna istorica a atins "Messi" din handbal in meciul cu Norvegia

Romania a jucat impotriva Norvegiei, in ultimul meci din grupa D, de la Campionatul European.

Tricolorele sunt deja calificate in grupele principale, dar pentru a nu intra cu 0 puncte, handbalistele noastre trebuie sa forteze o victorie impotriva Norvegiei.

Cristian Neagu este cea mai bun marcatoare din istoria Campionatului European, iar in partida cu Norvegia a atins o noua borna istorica. Cea mai buna jucatoare din lume a marcat golul de 7-8 in meciul cu nordicele si si-a trecut in cont reusita cu numarul 250 la Campionatul European de Handbal Feminin.

Neagu a marcat pentru Romania 868 de goluri in 201 partide.