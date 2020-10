A venit sa o ajute pe Neagu sa castige Liga Campionilor cu CSM! Handbalista care vorbeste sase limbi straine s-a indragostit de Romania

Alexandrina Cabral Barbosa (34 ani) vrea sa o ajute pe Cristina Neagu sa cucereasca Liga Campionilot alaturi de CSM Bucuresti.

Barbosa e nascuta la Lisabona, dar joaca pentru nationala Spaniei, cu care a devenit vicecampioana mondiala si europeana. In Romania a mai jucat la Brasov si Valcea.



"Am venit aici pentru ca CSM are un proiect bun, sa castige Liga Campionilor si campionatul in Romania", a spus handbalista pentru PRO TV.

Barbosa vorbeste 6 limbi, inclusiv romana, pe care a invatat-o in doar 6 luni.



"E ca un mix de portugheza, spaniola, franceza.. asa ca pentru mine a fost usor. Mereu cand am fost in alta tara, am incercat sa invat limba, pentru ca e te adaptezi mult mai usor asa", a declarat Barbosa.

Barbosa nu se plictiseste la Bucuresti si a prins gustul bunatatilor romanesti.

"Imi place mult salata de vinete", a adaugat jucatoarea.