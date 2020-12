Romania - Polonia, LIVE TEXT de la ora 17:00 | "Tricolorele" lupta pentru calificarea in grupele principale la Europeanul din Danemarca

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri de la Campionatul European de handbal feminin pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

In aceasta dupa-amiaza, de la ora 17:00, echipa nationala de handbal feminin a Romaniei intalneste Polonia, in meciul din a doua etapa a grupei D.

"Tricolorele" cauta astazi prima victorie de la Europeanul din Danemarca, dupa ce in prima etapa au fost invinse de Germania, scor 22-19. Nici polonezele nu au inceput cu dreptul acest turneu, fiind invinse cu 22-35 de Norvegia.

In aceste conditii, Romania si Polonia sunt adversare directe pentru ultimul loc in grupele principale ale competitiei, echipele de pe primele 3 pozitii ale grupei avansand in faza urmatoare a Europeanului de handbal feminin.

Din fericire, in echipa lui Bogdan Burcea a revenit portarul Denisa Dedu, care a fost indisponibila in meciul de joi seara pentru ca a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus. Intre timp, handbalista a primit doua rezultate negative la testarile pentru Covid-19 si a revenit in lot.

Singura absenta din echipa Romaniei este Laura Moisa, depistata pozitiv cu noul coronavirus la sosirea in Danemarca.

Meciul dintre Romania si Polonia este programat la ora 17:00 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.