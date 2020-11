Cea mai TARE schimbare profesionala! :) De la handbal a plecat in nationala mare de fotbal! Cum a fost posibil 

La doar 17 ani, medicii l-au trimis sa se opereze si i-au interzis sa mai practice fotbalul. Ei l-au sfatuit sa se reorienteze pe handbal in cazul in care va mai dori sa mai presteze sport de performanta.

Asta a si facut, jucatorul urmand sa evolueze la cea mai titrata echipa din Feroe. Handbalistul a declarat ca nici macar nu se mai gandea vreodata ca va mai reveni in fotbal, dar pandemia a reusit "miracolul".

Dupa ce campionatul de handbal s-a oprit din cauza situatiei cu coronavirusul, Jakobsen a mers la echipa a doua de fotbal a celor de la Torshavn pentru a-si mentine forma fizica si a se antrena.

La un amical cu prima echipa, Jakobsen a reusit sa marcheze doua goluri din postura de atacant central, iar antrenorul primei echipe a ramas impresionat de prestatia acestuia, luandu-l la lotul mare.

Daca la handbal, Jakobsen era dreptaci, la fotbal acesta loveste mingea cu piciorul stang. Mai mult, el chiar a ajuns la prima reprezentativa a Insulelor Feroe, evoluand contra nationalei Lituaniei (pe care cu cateva luni in urma o infruntase la handbal) si in meciul din Liga Natiunilor contra Letoniei.

Atacantul are doar 23 de ani si a marcat deja 17 goluri in 12 meciuri pentru Torshavn.

Hilmar Leon Jacobsen.

Started the season as a handball player on the National Team.

Finished the season as a football player on the National Team.

???????????? https://t.co/t4CRhMGx1d