Stephan Drăghici (26 de ani) s-a format la Școala de Fotbal "Răzvan Raț" Slatina și la Ardealul Cluj, iar la seniori a fost legitimat la CSU Craiova (2016-2021), CSM Rm. Vâlcea (2016 / împrumutat), Academica Clinceni (2017 / împrumutat), Juventus București (2018 / împrumutat), Sepsi OSK (2018-2019 / împrumutat), Gaz Metan Mediaș (2019-2021 / împrumutat), FC Argeș (2020-2021 / împrumutat) și CSA Steaua (2021-prezent). Are selecții la naționalele U19 și U21 ale României, iar acum este unul dintre căpitanii "militarilor".



În perioada petrecută la Ardealul Cluj, academie unde au crescut Vlad Chiricheș, Alexandru Maxim sau Mihai Răduț, antrenorul Alexandru Moldovan spunea despre actualul stelist că e "cel mai talentat și mai cuminte copil pe care l-am avut".



"Numele Stephan vine de la nașa mea, care este româncă, dar stă în Germania"

"M-am apucat de fotbal, în clasa a patra, la Slatina, la școala de fotbal a lui Răzvan Raț. Era una dintre puținele școli de fotbal din zona Slatinei și am mers acolo. Nu am mai făcut alte sporturi, am început direct cu fotbalul. Nu am jucat mereu pe același post. Atunci se juca 5+1, iar când am trecut pe teren mare am jucat mai multe posturi - mijlocaș lateral, mijlocaș central, fundaș lateral.



Nu mă trag dintr-o familie de sportivi, părinții mei nu au făcut sport. Mama este învățătoare și tata se ocupă cu agricultura. Numele Stephan vine de la nașa mea, care este româncă, dar stă în Germania. Este numele Ștefan adaptat stilului de acolo.



A fost puțin greu să plec departe de acasă, era o vârstă fragedă. La începutul liceului m-am mutat la Cluj, unde am petrecut patru ani. După aceea am fost în probe la Craiova și m-au cumpărat cei de acolo. La Craiova era antrenor domnul Gigi Mulțescu, am fost în probe într-un cantonament în Austria. Am jucat două meciuri amicale și i-am convins să mă păstreze.



"Când eram mic, îmi plăcea mult Zlatan Ibrahimovic"

Am avut 5 ani contract la Craiova, am stat foarte puțin efectiv, cam jumătate de an. Erau și contracandidați puternici pe post, dar a fost decizia clubului de a mă împrumuta la alte echipe, probabil ca să joc mai mult.



Sunt din Teleorman, dar nu pot să zic că am fost fan al Craiovei. Nu am avut o echipă al cărui fan fanatic să fiu de mic. Am încercat să-mi fac treaba cât mai bine pe unde am jucat. Când eram mic, îmi plăcea mult Zlatan Ibrahimovic. El eram modelul meu, chiar dacă nu suntem pe același post, mi-au plăcut execuțiile lui.



"Soția mea a jucat la Dinamo cam jumătate de an"

Soția mea a jucat la Dinamo cam jumătate de an, iar înainte a fost la FC Argeș. Cum e rivalitatea Steaua - Dinamo în căsnicie? Atunci noi eram la început, ne cunoșteam de câteva luni. După aceea ea s-a lăsat, nu a mai continuat sportul. Nu am apucat să fim rivali cu adevărat. Am o fată, o să încercăm să o ducem la un sport, ca să vedem dacă o să-i placă.



În afara fotbalului, îmi ocupam timpul cu jocurile pe PlayStation. Acum nu prea mai am timp, dar acesta a fost unul dintre hobby-urile mele de mic. FIFA am jucat cel mai bine. Când a fost pandemia, au făcut cei de la Federație un campionat unde am ajuns în finală. Eram la Mediaș atunci.



Am pierdut în fața Craiovei, adversar fiind Mihai Roman. Amândoi jucam bine acest joc. Nu cred că te ajută pe teren, dacă joci fotbal pe calculator. Cred mai degrabă că e invers, dacă ești fotbalist și cunoști acest sport te ajută mai mult pe consolă", a declarat Stephan Drăghici pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea, Stephan Drăghici (FB)