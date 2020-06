Astra Giurgiu transfera de la FCSB: "Este adevarat ca ni-l dorim"

Astra Giurgiu este hotarata sa il cumpere pe Claudiu Belu de la FCSB, dupa ce imprumutul acestuia de la Voluntari se va termina.

Fundasul dreapta in varsta de 26 de ani nu il mai multumeste pe Gigi Becali. Finantatorul de la FCSB l-a lasat sub forma de imprumut in ianurie 2020, la FC Voluntari

Dupa ce perioada de imprumut se va finaliza, Belu ar urma sa se transfere la Astra Giurgiu, iar presedintele clubului, Dani Coman, a confirmat ca fundasul lui FCSB ar putea sa ajunga la echipa giurgiuveana doar daca va fi liber de contract.

"Este adevarat că ni-l dorim pe Claudiu Belu. Eu, unul, l-am apreciat tot timpul, din toate punctele de vedere: si fotbalistic, dar si uman! Incercam sa il aducem la Astra dar numai daca va fi lasat sa plece liber de catre cei de la FCSB. Este un baiat senzational, m-am inteles mereu foarte bine cu el si sunt convins ca si pentru el ar fi un transfer important", a declarat Dani Coman pentru ProSport.

De cand a ajuns la Voluntari, Belu a jucat 8 meciuri in tricoul ilfovenilor, a reusit sa inscrie un gol si a oferit o pasa decisiva.

