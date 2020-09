Astra Giurgiu - CFR Cluj, LIVE TEXT de la ora 21:00 | Astra, fara victorie in acest sezon si cu mari probleme de lot inainte de duelul cu CFR Cluj!

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

In aceasta seara, de la ora 21:00, CFR Cluj joaca in deplasare la Astra Giurgiu, intr-un meci din etapa a 4-a a Ligii 1.

Campioana Romaniei este neinvinsa in noul sezon, obtinand doua victorii si o remiza in primele runde ale competitiei. De cealalta parte, Astra Giurgiu are un start de sezon nefericit.

Echipa lui Bogdan Andone are un singur punct obtinut pana acum, in urma rezultatului de egalitate (2-2) cu Sepsi, fiind invinsa in primele doua runde ale sezonului de FCSB si Universitatea Craiova.

Din lot nu vor face parte in aceasta seara Budescu sau Gaman, iar antrenorul giurgiuvenilor se vede nevoit sa apeleze la mai multi fotbalisti tineri pentru duelul cu CFR Cluj.

Pentru Denis Alibec, acesta ar putea fi ultimul meci in tricoul Astrei, dupa ce oficialii turci s-ar fi inteles cu Niculae pentru transferul atacantului la Gaziantep.

Meciul dintre Astra si CFR Cluj este programat de la ora 21:00