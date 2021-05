Reactia lui Ionut Badea dupa ce a retrogradat cu Astra Giurgiu: "Destul de slab valoric lotul"

Ionut Badea a venit la Astra Giurgiu pentru a salva echipa din lupta pentru evitarea retrogradarii, insa a esuat.

Fosta campioana a Romaniei va merge in liga a doua, in cel mai bun caz, deoarece unii speculeaza ca clubul s-ar putea desfiinta. Desi echipa putea prinde chiar un loc de playoff, luptand pana in penultima etapa pentru acest obiectiv.

Clubul are insa sansa de a castiga Cupa Romaniei. Finala se va juca sambata, 22 mai, la Ploiesti, in orasul pe care il reprezenta, initial, clubul Astra.

Ionut Badea a tras primele concluzii dupa un sezon ratat. Doar Poli Iasi a fost mai slaba decat Astra, in acest sezon, arata clasamentul. Infrangerea cu Viitorul, din ultima etapa, scor 1-0, o trimite pe Astra in liga secunda.

"Multe accidentari, sunt situatii care sunt destul de greu de gestionat. Baietii au dat cat au putut in conditiile meciurilor din 3 in 3 zile, 120 de minute in Cupa, destul de slab valoric lotul. Stiam in ce intru, a fost o provocare pentru mine. Nu regret, un om inteligent ar vedea curajul de a accepta aceasta provocare si ca imi doresc.

Sunt putine lucruri pe care as putea sa le reprosez. Putem sa vorbim doar de neputinta fizica, a fost un cumul de factori, insa echipa a traversat o perioada negativa in ultimele 9 meciuri si incercarea mea nu a fost incununata de succes", a spus Badea la finalul meciului.