CFR Cluj, cu ochii pe un jucator de la Astra Giurgiu! Care este fotbalistul pe care campioana vrea sa il ia

Astra a retrogradat in Liga 2, iar problemele la echipa continua sa fie din ce in ce mai mari.

Jucatorii Astrei nu vor sa joace in Liga 2, iar multi dintre ei se pregatesc de plecare, dupa ce echipa lui Ioan Niculae a retrogradat. Cluburile din prima liga au inceput deja sa isi fixeze obiectivele, iar CFR Cluj a pus ochii pe unul dintre jucatorii giurgiuvenilor.

Campioana Romaniei il vrea pe fundasul Yann Boe-Kane, anunta Fanatik. Jucatorul ar putea veni drept inlocuitor pentru Paulo Vinicius, care se desparte de gruparea din Gruia. Boe-Kane a fost adus de Astra in iarna acestui an, liber de contract, dupa ce se despartise in iulie 202 de Le Mans.

In acest sezon, fundasul a jucat in 23 de meciuri in tricoul Astrei Giurgiu si a reusit sa inscrie un gol.