Astra Giurgiu nu isi face griji de cazul celor 3 jucatori care s-au dopat: "Sunt acoperiti din toate punctele de vedere, avem documente, avem tot"

3 fotbalisti de la Astra Giurgiu au intrat in atentia ANAD dupa ce au aparut fotografii cu ei facand un tratament intravenos.

Kehinde Fatai, Takayuki Seto si Alex Ionita sunt cei 3 fotbalisti de la Astra care ar fi folosit substante interzise. Cei 3 fotbalisti care si-ar fi introdus direct in vena 100 de mililitri de vitamine si minerale in mai putin de 12 ore, depasind astfel limita admisa.

Presedintele Astrei, Dani Coman, a declarat ca a discutat cu cei de la clinica unde fotbalistii si-ar fi administrat substantele si nu exista dovezi conform carora cantintatea administrata in corp depaseste limita impusa de Agentia Mondiala Anti-Doping

"Intr-adevar, au fost la o clinica fara acordul conducerii, fara acordul medicului. Au fost efectiv pentru a-si face niste vitamine.

Eu am fost la acea clinica azi, am fost foarte bine primit, am intalnit niste oameni extraordinari, care mi-au aratat exact cantitatea bagata jucatorilor, perfuziile pe care le-au facut. Eu cred ca sunt acoperiti din toate punctele de vedere, avem documente, avem tot", a declarat Dani Coman pentru DigiSport.