BREAKING NEWS | A fost deschisa o ancheta impotriva celor de la Astra Giurgiu! Ce masura speciala pregateste LPF! Anuntul oficial 

Liga Profesionista de Fotbal a luat o decizie in cazul celor de la Astra.

Dupa ce au avut 27 de rezultate pozitive in randul jucatorilor de la prima si de la a doua echipa, giurgiuvenii au facut o noua testare pentru a afla daca pot disputa meciul din a 9-a etapa a Ligii 1.

Rezultatele testelor au intarziat, lucru care a dus la amanarea partidei cu Dinamo, care trebuia sa aiba loc pe 30 octombrie, iar oficialii LPF au hotarat sa demareze o ancheta in cadrul clubului.

"Liga Profesionista de Fotbal a analizat situatia aparuta la partida Dinamo - Astra Giurgiu, din etapa a 9-a a Ligii 1 si precizeaza ca a luat in calcul faptul ca, la testarea efectuata de catre lotul principal al echipei Astra, in ziua de 28 octombrie 2020, giurgiuvenii au anuntat depistarea a 15 jucatori infectati cu virusul SARS-COV2, precum si a inca 12 fotbalisti dupa testarea lotului celei de-a doua echipe a clubului.

Totodata, rezultatele retestarii imediate a contactilor depistati negativ la respectiva analiza medicala nu au fost disponibile in termenul stabilit prin regulile in vigoare, cu sase ore inainte de inceperea meciului dintre Dinamo si Astra Giurgiu, programat initial vineri, 30 octombrie 2020, de la ora 21:00.

Astfel, Liga Profesionista de Fotbal anunta demararea unei anchete in legatura cu modalitatea in care au fost efectuate testarea si, respectiv, retestarea jucatorilor clubului Astra Giurgiu", au notat reprezentantii LPF intr-un comunicat.

Liga Profesionista de Fotbal ia in calcul si stabilirea unui calendar pe baza caruia sa se faca testarile fotbalistilor de la toate echipele din Liga 1, astfel incat acestia sa poata fi retestati inainte de meciuri, in cazul in care apar coechipieri pozitivi.

Partida dintre Dinamo si Astra ar urma sa se dispute pe 14 noiembrie.