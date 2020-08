Minte din nou frumos FCSB? Mihai Mironica dupa victoria ros-albastrilor cu Astra Giurgiu: "Am retrait momentul penibil in care antrenorul-marioneta trebuie sa se prefaca!"

Acum un an scriam ca va fi un nou titlu pentru CFR Cluj in acea stagiune si asa a fost pana la urma.

Acum, la un nou inceput de sezon, ma aventurez sa spun ca se va termina in aceasta editie cu suprematia trupei clujene si ca titlul va fi o afacere intre Craiova si FCSB.

Craiova si FCSB au inceput cu victorii in deplasari dificile teoretic, cu Sepsi, respectiv Astra. FCSB a fost insa mai convingatoare, a facut chiar un spectacol placut, e adevarat, in fata unei formatii care a fost o umbra a Astrei din sezonul trecut.

FCSB a aratat bine si in debutul editiei trecute si totusi apoi a intrat intr-un vartej care a dus-o la un moment dat pe ultimul loc in Liga 1. Dar acum fundamentul pe care e construita aceasta campanie pare a fi unul mai solid. FCSB arata bine fizic, se simte mana noului staff. Peste Man si Coman a mai trecut un an, cei doi sunt tot mai dezinvolti, incep sa se detaseze deja de cei mai multi dintre fotbalistii din Liga 1, daca nu chiar de toti.

Sunt asteptari mai mari din partea lui Bus, dar antrenorul din loja a decis ca noua achizitie merita doar o repriza. Am retrait momentul penibil in care antrenorul-marioneta de pe margine trebuie sa se prefaca si sa ne vanda gogoasa cu faptul ca a simtit el ca trebuie sa faca la pauza 3 schimbari. Noii jucatori de la FCSB s-au miscat asa si asa, s-ar putea ca partida de saptamana viitoare cu echipa armeana Shirak sa fie mai relevanta decat aceasta deplasare la Giurgiu. Poate afla pana la urma si Bus de unde e echipa asta de-o banuieste acum ca ar fi albaneza. Bine ca nu s-a panicat ca o fi o echipa franceza, ca-i suna numele precum cel al fostului presedinte al Frantei, Chirac.

Astra nu a insemnat decat doua momente delicioase ale lui Budescu cu pase exceptionale pentru Alibec a la Kevin de Bruyne. Alibec insa nu a aratat nici de liga a doua din Turcia, mai degraba de a patra. Cat de ridicol, am aflat din declaratia de dupa meci ca Alibec, omul propus cu insistenta din stanga, din dreapta la nationala, nu mai doarme noaptea pentru ca are oferta de la o X-spor din liga secunda turca...

Daca nu mai iese in evidenta prin performante deosebite, FCSB iese macar in evidenta prin faptul ca este un Athletic Bilbao al estului Europei, o echipa care, din ratiuni nationalisto-mercantilor-mistice ale patronului, isi trage seva doar dintre fotbalistii romani. Stai sa vezi daca o reduce nisa doar la cei aromani...