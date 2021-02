Petrolul - Poli Iasi, LIVE TEXT de la ora 19:00 | Incep meciurile din optimile Cupei Romaniei! Programul complet al competitiei

12:33

In perioada 9-11 februarie sunt programate meciurile din optimile de finala ale Cupei Romaniei.





Prima partida este programata in aceasta seara, cand Petrolul Ploiesti infrunta Poli Iasi, de la ora 19:00. In aceasta dupa-amiaza ar fi trebuit sa aiba loc si meciul dintre Dunarea Calarasi - Turris Turnu Magurele, care a fost anulat din cauza retragerii oltenilor din competitii.





Printre cele mai interesante dueluri ale optimilor, se remarca Dinamo - FCSB, programat miercuri, de la ora 20:30, si FC Botosani - Universitatea Craiova, care se va disputa joi, de la ora 20:30.





Echipele calificate in sferturile de finala ale Cupei Romaniei se vor decide intr-o singura mansa, meciurile din optimi urmand a fi decise in prelungiri sau, dupa caz, prin executarea loviturilor de departajare de la 11 metri, in cazul in care la finalul celor 90 de minute regulamentare scorul va fi egal.