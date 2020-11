Astra si-a gasit antrenor! Afacerea cu Edi Iordanescu nu s-a concretizat! Cine va sta pe banca la meciul cu Dinamo

Edi Iordanescu a refuzat oferta primita de la Ioan Niculae.

Chiar daca si-a trimis staff-ul la Giurgiu si a fost de cateva ori la meciurile Astrei, Edi Iordanescu a decis sa nu semneze cu fosta campioana din Liga 1. Fara un antrenor principal de mai mult de o luna, Astra Giurgiu s-a inteles cu Eugen Neagoe, potrivit Fanatik.

Echipa lui Ioan Niculae are o restanta cu Dinamo, in deplasare, care se va juca sambata, iar Neagoe va debuta la echipa chiar in acest meci. Dupa acest anunt, interimarul Radu Alexandru nu va ma sta pe banca giurgiuvenilor. Secundul lui Edi Iodanescu a pregatit echipa la rugamintile oficialilor de le Giurgiu, pana cand la echipa va fi adus un nou antrenor.

Eugen Neagoe va debuta la Astra chiar impotriva fostei sale echipa. Tehnicianul oltean, era antrenor in Stefan cel Mare la inceputul anului 2019, dar din pacate a avut parte de un episod nefericit. El a suferit un infarct la inceputul meciulu icu Universitatea Craiova din sezonul trecut, incheiat cu victoria oltenilor, scor 2-0.

Din fericire, medicii au intervenit repede si i-au salvat viata. Cateva etape mai tarziu, a plecat de la Dinamo si preluat-o pe Hermannstadt, unde a fost antrenor pana la sfarsitul sezonului.

Astra se afla intr-o situatie asemenatoare cu cea a lui Dinamo, iar in clasament ii desparte un singur punct. Echipa din Giurgiu a adunat doar 4 puncte din 9 meciuri, iar clubul are in continuare probleme financiare.