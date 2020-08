Universitatea Craiova - Astra Giurgiu, LIVE TEXT de la ora 18:00 | Oltenii incearca sa spele rusinea din Europa League

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Universitatea Craiova va juca astazi pe teren propriu cu Astra Giurgiu, intr-un meci din etapa a doua a Ligii 1. Craiova vine dupa umilinta suferita in priliminariile Europa League. Echipa lui Cristiano Bergodi a pierdut cu 1-2 in fata mult mai slab cotateai Lokomotiv Tbilisi. In prima etapa "Leii din Banie" a obtinut o victorie chinuita cu 1-0 in fata lui Sepsi.

Astra vine dupa o infrangere usturatoare cu 0-3, in fata lui FCSB, in prima etapa a campionatului. In ultimele 3 intalniri directe, Craiova s-a impus de doua ori, iar Astra o data. Chiar daca sezonul trecut au terminat pe loc de cupa europeana, giurgiuvenii nu au obtinut licenta, iar in locul lor a jucat FC Botosani. Denis Alibec a ratat in aceasta vara doua transferuri in Turcia, la Gaziantep Gazisehir si Samsunspor, iar presedintele Dani Coman a anuntat ca atacantul roman este hotarat sa ramana la Astra.

Echipe probabile:

Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, M. Constantin, Balasa, Bancu - Nistor, Mateiu, Cicaldau - Barbut, Koljici, Mihaila.

Astra: 1. Lazar - Bruno, Graovac, Gaman, Radunovici - Pahontu, Crepulja, Radut - Merloi, Alibec, Budescu