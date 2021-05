Oficialii Craiovei, dezamagiti de clasamentul Ligii 1: "Situatia ne lasa un gust amar. Castigarea Cupei, doar 50% din obiectivul nostru"

Craiova mai pastreaza doar sanse matematice pentru castigarea titlului in Liga 1, principalul obiectiv din acest sezon.

CSU Craiova ocupa locul al treilea in Liga 1, cu 37 de puncte acumulate, cu trei etape inainte de finalul sezonului, clasandu-se dupa CFR Cluj (45p) si FCSB (44p). Oltenii mai au de jucat cu CFR Cluj (15 mai / acasa), FCSB (19 mai / deplasare) si Academica Clinceni (27 mai / acasa). Sansele pentru castigarea titlului de campioana sunt minime, dar echipa va arbitra lupta dintre clujeni si "ros-albastri". Sorin Cartu, presedintele clubului, spune ca dezamagirea pierderii titlului, in acest sezon, e mare, dar Craiova va juca finala Cupei Romaniei, contra Astrei Giurgiu, pe 22 mai, putand salva 50% din obiectivele initiale ale clubului.

"Finalul de sezon nu ne avantajeaza si ne lasa un gust amar. Nu e un final pe care ni l-am dorit si asta creeaza o dezamagire. Nu facem comentarii de aliati, de sateliti... Stiam componenta play-off-ului. Din punctul meu de vedere, am avut posibilitati mai multe, de a face mai multe puncte. Mult mai multe. De aici si insatisfactia asta, de neindeplinire a obiectivului. Obiectivul nostru era castigarea campionatului.

Sezonul nu s-a terminat, avem finala Cupei pe care dorim sa o castigam. Ne dorim Cupa acerb. Atunci mai tragem niste concluzii. Dar, in ce priveste campionatul, e dezamagire. Am fost dezamagiti si pentru ca au lipsit spectatorii de pe stadion. Era o presiune mai mare pe adversare la Craiova, dar era un imbold si pentru jucatorii nostri. Publicul era un aliat al nostru in a face rezultate pozitive.

Orice finala de Cupa Romaniei e grea, se joaca de pe alt specific fata de un meci de campionat. Echipele au stari de spirit diferite, fata de un meci de campionat. Nu iti alegi adversarul, era greu si cu Dinamo, e greu si cu Astra. E impropriu spus ca vroiam un adversar anume. Castigarea Cupei Romaniei ar insemna indeplinirea a 50% din obiectivul stabilit pentru acest sezon. Acest 50% ar mai atenua putin din supararea noastra.

Celelalte echipe s-au plans exagerat de mult de arbitraje. Noi am avut minim doua penalty-uri la partida cu Botosani, pe care nu ni le-au dat arbitrul...Se intampla ce se intampla si la partida tur, sunt multe exemple. Am avut motive multe sa ne plangem si noi de arbitraj, dar am incercat sa ne tinem departe si sa nu ne micsoram energiile in lupta pe care o aveam pentru rezultate", a declarat Cartu pentru Sport.ro.