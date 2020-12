 Sorin Cartu acuza FCSB de jocuri de culise in acest sezon: "Asa mi s-a parut mie!" Ce spune despre Mihai Stoica

Universitatea Craiova se pregateste de meciul cu FCSB din etapa a 14-a Ligii 1.

Inainte de aceasta partida foarte importanta pentru lupta la titlu din Liga 1, presedintele clubului din Banie, Sorin Cartu, a declarat ca nu este impresionat de parcursul foarte bun al bucurestenilor de dinainte de infrangerea cu CFR.

Mai mult decat atat, Cartu a lasat sa se inteleaga ca acele 7 victorii consecutive obtinute de baietii lui Toni Petrea nu au fost obtinute 100% pe teren.

"Pe mine nu m-a speriat parcursul lor, pentru ca mi s-a parut multa amicalitate asa in aceste dispute. In momentul in care au dat de greu s-au impotmolit, in meciul cu CFR, asa la fel de bine se poate intampla si azi.

Asa mi s-a parut mie, poate le-am vazut eu mai in ceata, mai neatent. Lasa-ma cu Mihai Stoica, eu comentez ce spune Mihai Stoica? Nu ma intereseaza.

Astept partida asta pentru ca as vrea o revansa pentru tot ce s-a intamplat la meciul cu CFR-ul de sezonul trecut, sa demonstram ca tratam in alt mod meciurile acestea decisive.

Meciurile de tipul asta se joaca intr-o alta maniera, nu intra nu mai elementele tehnico-tactice, ci si moralul si toate celelalte.

La ce program avem in continuare nu prea ne avantajeaza un egal. Trebuie sa ne gandim la victorie.

Cred ca ar trebui sa mai aducem jucatori, pentru ca ce va veni in retur e nebunie... si cu siguranta se vor mai face cateva transferuri", a spus Cartu la Digi Sport.