Discurs INCREDIBIL al lui Sorin Cartu! "Cat de prost sa fiu sa cred asta?!" Ce spune despre pandemia de Covid-19 

Sorin Cartu a rabufnit intr-o discutie despre noul coronavirus.

Presedintele Universitatii Craiova a lasat sa se inteleaga ca din punctul sau de vedere virusul a fost creat de oameni, astfel ca este imposibil ca specialistii sa nu aiba un vaccin pentru a pune capat pandemiei.

"Ma uitam la handbal la Aarhus, erau spectatori in tribune in Danemarca, vreo 2.000. Am spus din aprilie, nu acum, ca e virus facut de om, nu s-a suit lilacul pe sobolan, i-a tras-o si moare planeta. Cat sa ascunzi minciuna sub pres? Se va rezolva intr-un fel. Am zis ca prin decembrie va aparea vaccinul, asa era totul calculat. Cat de prost sa fiu sa cred ca au aruncat virusul si n-au antidotul?

Specialistii sa ne dea vaccinul, nu sa imi spuna sa stau cu masca sau sa pastrez distanta, ca asta pot face si eu. Eu, ca ministru al sportului, ma bat sa vina spectatorii la meciuri, imi sustin cauza. Nu vezi ca nu se lupta?

Eu m-am ferit, nu stie nimeni cum il iei, cine ti-l da, e greu de inteles. E foarte important daca esti pozitiv sau esti bolnav, sunt diferente mari. De asta sunt intrigat de atmosfera Covid in Romania, ca mor nu stiu cati… Multi au 90 de ani, au alte probleme.

Din moment ce stai acasa nu esti bolnav. E ca inainte, la o gripa mai puternica. Asta inseamna si ceva la plamani. Si eu, si sotia am fost pozitivi. Eu nu am avut absolut nimic, n-am fost bolnav, asa sunt foarte multi. E in functie si de sistemul imunitar. El actioneaza pe un sistem imunitar cu labilitate, te gaseste si actioneaza", a declarat Sorin Cartu, potrivit ProSport.