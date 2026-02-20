Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina se desfășoară în perioada 6 februarie - 22 februarie 2026, iar joi seară a avut loc programul liber de la patinaj artistic feminin

Julia Sauter, născută în Germania la Weingarten, a concurat pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce a fost refuzată de nemți. Ea a obținut un total de 190,93 de puncte, după un exercițiu de basm la programul liber, și a încheiat competiția pe locul 17.

Nemții au reacționat categoric după ce Julia Sauter a scris istorie la JO de iarnă. Sportiva putea concura pentru Germania

Presa din Germania a reacționat după reprezentația Juliei Sauter. Nemții au evidențiat că patinatoarea a avut un exercițiu fără greșeală la programul liber.

”Nicio patinatoare din Germania nu a concurat în programul liber la Jocurile Olimpice – cel puţin nu pentru Germania. Julia Sauter din Ravensburg a reprezentat România şi s-a calificat pentru acest eveniment de pe locul 16, la debutul ei la Jocurile Olimpice. În adolescenţă, Sauter nu a avut parte de oportunităţi alături de Federaţia Germană de Patinaj şi a schimbat ţară, fiind sfătuită de antrenor. Anul trecut, Sauter a obţinut cetăţenia română pentru a participa la Jocurile Olimpice şi a fost portdrapel la Ceremonia de Deschidere din Italia.

Patinatoarea de 28 de ani a avut un program curat şi a executat săriturile fără greşeală pe gheaţa din Milano. Pentru prestaţia ei, Sauter a primit 127,8 puncte din partea arbitrilor. Asta i-a adus un total de 190,93 de puncte, un record personal şi locul 17. În orice caz, un rezultat satisfăcător pentru Sauter la debutul ei la Jocurile Olimpice”, a scris sportschau.de.

Românca a intrat și în istoria patinajului feminin românesc, odată cu locul 17 obținut după încheierea programului liber. Precedentul record era setat de Roxana Luca în 2002 (locul 23).